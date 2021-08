Nachfrage nach MADE IN GREEN by OEKO-TEX® steigt um 108%

Das stärkste Wachstum verzeichnete erneut das Label MADE IN GREEN by OEKO-TEX®, das sich im Vergleich zu 2019/2020 verdoppeln konnte. Auch mit dem neuen Water and Carbon Footprint Tool blickt OEKO-TEX® zuversichtlich in die Zukunft. OEKO-TEX® steht seit fast drei Jahrzehnten für Transparenz entlang der internationalen Lieferketten der Textil- und Lederindustrie sowie für Verbraucherschutz und die Sicherstellung von mehr Produktverantwortung und Vertrauen für alle Beteiligten. „Unsere Mission bleibt unverändert”, sagt OEKOTEX ® Generalsekretär Georg Dieners. „Dabei spiegelt unser Jahresbericht die wachsende Bedeutung unseres Anliegens in der gesamten Branche wider.” Über 21.000 Hersteller, Marken und Händler arbeiten offiziell mit OEKO-TEX® in mehr als 100 Ländern. Die Zahl der ausgestellten Labels und Zertifikate stieg zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 von 24.205 auf 31.696.

Unterstützung in der Krise

Auch im zweiten Jahr der COVID-19-Pandemie lag der Fokus von OEKO-TEX® darauf, weiterhin Zertifizierungen zu ermöglichen und Unterbrechungen der Lieferkette zu vermeiden. Der Verband unterstützte die Branche im Kampf gegen das Virus durch den Verzicht auf Zertifizierungsgebühren im Rahmen des STANDARD 100 by OKEO-TEX® für Mund-Nasen-Masken. Aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen führte die Organisation Richtlinien für virtuelle Audits ein, um einen reibungslosen und konsistenten Zertifizierungsprozess zu gewährleisten. Neben diesen kurzfristigen Maßnahmen ging der Auditierungsprozess weiter: Heute sind über 620.000 Beschäftigte in STeP by OEKO-TEX® zertifizierten Betrieben tätig und profitieren dadurch von umweltfreundlichen Arbeitsprozessen und sicheren und sozialverträglichen Arbeitsbedingungen.

Sicherung gleichbleibend hoher Qualität

Das Vertrauen, das der Markt einem Zertifikat entgegenbringt, ist von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang ergreift OEKO-TEX® kontinuierlich Maßnahmen, um eine stetige Qualitätssicherung zu gewährleisten – auch unter Einbeziehung externer Sichtweisen. Round Robin Tests sind hierbei eine wichtige Maßnahme: Die OEKO-TEX® Institute testen identische Proben mit den global einheitlich festgelegten, identischen Prüfmethoden, um einen laborübergreifenden Vergleich zu ermöglichen.

Um die Marke OEKO-TEX® zu schützen und dadurch ihre Glaubwürdigkeit zu gewährleisten, geht die Organisation mit der Markenschutzsoftware SENTRYC gegen Rechtsverstöße vor. Seit Anfang 2021 wurden auf diese Weise über 2.600 Missbrauchsfälle aufgedeckt und gelöst. Neben der Kooperation mit externen Multi-Stakeholder-Initiativen fand im April 2021 die erste Sitzung des OEKO-TEX® International Advisory Board (IAB) statt. Kernfunktion des IAB ist die Beratung hinsichtlich der konsequenten und marktnahen Weiterentwicklung der Standards auf Basis der Vorschläge der internationalen OEKO-TEX® Working Groups.

Einführung des OEKO-TEX® Carbon and Water Footprint Tools

OEKO-TEX® unterstützt die Branche weiterhin mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und nachhaltigen Lösungen. Gemeinsam mit dem auf Nachhaltigkeit spezialisierten Beratungsunternehmen Quantis hat die Organisation das OEKO-TEX® Carbon & Water Footprint Tool entwickelt, um der Textilbranche dabei zu helfen, ihre CO2-Emissionen und ihren Wasserverbrauch zu reduzieren. Nach der bereits erfolgreichen Implementierung der Methodik im Jahr 2021, wird das Tool 2022 in die STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung integriert.

Quelle: ©OEKO-TEX®