„GESUNDHEIT DER GÄSTE GEHT VOR.“

„Kopf hoch. Blick nach vorn.“ Mit diesem positiven Impuls hat KüchenTreff den Mitgliedern mitgeteilt, dass der jährliche #KüchenTreffdesJahres zum zweiten Mal in Folge Corona-bedingt verschoben wird. „Wir haben uns natürlich darauf gefreut, unsere Jubiläumsveranstaltung in diesem Jahr nachzuholen, doch die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder hat Vorrang vor allem anderen“, so Marko Steinmeier, der im letzten Jahr gemeinsam mit Daniel Borgstedt die Geschäftsführung von KüchenTreff übernommen hat.

Marko Steinmeier, Daniel Borgstedt

25 Jahre KüchenTreff hätten im April 2021 nachgefeiert werden sollen. „Wir waren im vergangenen Jahr vorsichtig zuversichtlich, dass wir das Event in diesem Jahr nachholen können. Doch den Verlauf der Pandemie konnte niemand voraussehen. Aktuell wäre es gar nicht möglich, eine Großveranstaltung in diesem Format durchzuführen. Und selbst wenn es zum geplanten Termin in wenigen Wochen wieder unter Berücksichtigung entsprechender Auflagen erlaubt wäre, können wir uns momentan keinen geeigneten Rahmen vorstellen, in dem gefeiert werden kann und gleichzeitig Mitglieder, Partner und Mitarbeiter bestmöglich geschützt sind.

Stand heute können wir das ausschließlich über eine Absage des Events gewährleisten – und da die Gesundheit aller Beteiligten Vorrang hat, gab es für uns keine andere Option“, ergänzt Daniel Borgstedt. „Und wir bleiben dabei: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das betrifft nicht nur die entgangene Jubiläumsveranstaltung, sondern besonders auch die Verabschiedung von Franz Bahlmann als Geschäftsführer, der wir gerne einen offiziellen Rahmen gegeben hätten. Insofern hoffen wir umso mehr, dass wir 2022 endlich wieder alle gemeinsam in Bremen feiern können.“ Als neuen Termin hat KüchenTreff den 19. März 2022 angesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechentreff.de

Quelle: KüchenTreff