GfMTrend-Jungunternehmer-Tagung 2023

Es gibt Highlights im Verbandsleben, an die sich die Mitglieder auch nach vielen Jahren noch erinnern. Vor allem für junge Menschen können positive berufliche Eindrücke den weiteren Karriereweg entscheidend prägen. Die Nachwuchsarbeit besitzt bei GfMTrend dementsprechend einen hohen Stellenwert, weshalb auch die ausgewählten Destinationen der Jungunternehmer-Tagungen alles andere als alltäglich sind. In der Vergangenheit führte der Weg unter anderem nach Posen, Lissabon, Budapest und Moskau.

Auf dem Weg zum Football-Match der Rattlers im Hard Rock Stadion

Anfang September ging es für 32 Jungunternehmerinnen und -unternehmer in den Sunshine State Florida. Auf dem Programm stand ein spannender Mix aus Business, Kultur & Lifestyle: eine Stadtrundfahrt durch Miami, ein Tropical Isle Dinner & Show mit Sightseeing Cruise, eine Bootstour durch die Everglades und ein Football-Match der Rattlers im Hard Rock Stadion.



Business-Impulse gab es im Studio von Häcker Küchen in Doral, Miami, wo Andreas Gommeringer, President Häcker North America, spannende Einblicke in das USA-Geschäft gewährte. Wie funktioniert das Marketing in den USA? Wie vermarktet man Made in Germany in Nordamerika? Und welche Produkteigenschaften müssen die Küchen dort erfüllen?

Häcker hat sich im Nordamerikageschäft inzwischen eine große Expertise aufgebaut und der dortige Erfolg des ostwestfälischen Küchenherstellers spricht für sich.



„Auf der Reise sind die Teilnehmenden eng zusammengewachsen und es war deutlich zu spüren, dass unser Verbandsnachwuchs Spaß an der Gemeinschaft und an seinem Beruf hat. Das sind beste Aussichten für die Zukunft“ , erklärte GfMTrend-Geschäftsführer Joachim Herrmann.

Die neue Mitgeschäftsführerin Monika Simon, die sich der Florida-Reisegruppe schon vor ihrem offiziellen Antritt bei GfMTrend angeschlossen hat, blickt voraus: „Die Nachwuchsarbeit ist ein wichtiger Baustein des Verbandslebens. Dafür muss man sich immer wieder neue und besondere Formate einfallen lassen, denn es besteht in Zeiten des Fachkräftemangels kein Automatismus, dass junge Menschen sich für den Möbelhandel entscheiden. An diesem Punkt setzen wir bei GfMTrend gezielt an, um die Nachwuchsunternehmerinnen und -unternehmer auf allen Ebenen zu unterstützen und zu motivieren.“

