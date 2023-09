Voller Erfolg für die Hausmesse bei Beckermann

„Noch nie gab es so viele neue und schlagkräftige Verkaufsargumente. Auch unsere neuen Living-Sets MyHome haben voll eingeschlagen. Mit unseren vielen Schrank-Ensembles für verschiedene Wohnbereiche bieten wir dem Fachhandel noch weitere Planungsoptionen zu attraktiven Preisen“, so Mitgeschäftsführer Bernd Lampe, der mit einer neuen, jungen und hoch motivierten Mannschaft von festangestellten Außendienstmitarbeitern in eine viel Erfolg versprechende neue Küchensaison startet.

Die Besucherzahlen wurden nochmals getoppt, seit die Hausmesse nunmehr im dritten Jahr wieder in Cappeln stattfindet. Besonders in den aktuellen Zeiten suchen die Fachhändler einen zuverlässigen Partner mit gehobener Qualität und einem breit gefächertem Sortiment. Genau das macht Beckermann aus – und genau hier hat das mittelständische Unternehmen aus dem Norden neben neuen Modellen, Dekoren und Farben so einiges drauf gesetzt.

Beckermann Modell Lima 06



Eine der wichtigsten Hausmesse Neuheiten ist die Komplettumstellung auf den hochwertigen 19 mm Korpus – mit Jahreswende serienmäßig. Damit entspricht Beckermann Küchen dem Wunsch seiner Fachhandelspartner und liefert ihnen ein weiteres schlagkräftiges Verkaufsargument. Gleichzeitig sind alle 39 Korpusfarben als OneLine-Korpus innen und außen farbgleich lieferbar.

Flexible Arbeitshöhe mit 100% Stauraum – das Korpusraster 6Plus. Ausgehend vom 6 Raster hohen Standardunterschrank (U6 = 798 mm Korpushöhe) kann dieser nun individuell um bis zu einem weiteren Raster erhöht werden. Der Schrankinhalt und die Frontaufteilung bleiben gleich. Die Fronten können dabei individuell angepasst werden und nur die oberste Front „wächst“ entsprechend in der Höhe mit. Beckermann bietet so jedem Kunden eine individuell abgestimmte Arbeitshöhe und vereinfacht zudem die Planung für seine Fachhandelspartner, indem jegliche Zwischenrastermaße elegant umgangen werden.

Ganz besonderes Interesse zogen die neuen Living-Sets MyHome auf sich – Mit vielen verschiedenen Schrank-Ensembles für verschiedene Wohnbereich bietet Beckermann dem Fachhändler zusätzliche Planungsmöglichkeiten zu attraktiven Preisen. Ob als ergänzendes Living-Element, oder als individuelles Einzelstück, fügen sie sich perfekt in jede Wohneinrichtung ein. Eine mit tollen Fotos und Setbeispielen zusammengestellte Verkaufsbroschüre unterstützt direkt am Point of Sale.

Modell Lima 328

Direkte Orderzahlen erzielte auch der neue Flex Dining Table, ein in die Kücheninsel integrierter Ausziehtisch für bis zu sechs Personen. Diese Eigenentwicklung von Beckermann Küchen greift den Trend der flexiblen Möbelelemente auf und spricht insbesondere die zunehmende Anzahl der Single-Haushalte mit knappen Wohnräumen an. Die Tischplatte, die sich in diesem Fall in einer Kücheninsel verbirgt, kann einfach auf die gewünschte Länge herausgezogen werden und passt sich damit hervoragend an jede Lebenssituation an.

Quelle: Beckermann Küchen