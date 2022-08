Glenn De Maeseneer wird neuer geschäftsführender Direktor der Brüsseler Möbelmesse

Mit seiner jahrelangen Erfahrung als Sales- und Projektmanager im In- und Ausland hat Glenn das nötige Zeug, Erfolge zu feiern. In kurzer Zeit ist es ihm gelungen, das Vertrauen bei den Ausstellern zurückzugewinnen, und seine Vision passt perfekt zu der Richtung, die die Brüsseler Möbelmesse einschlagen möchte, sagt Luc Meers, der auch der neue Vorsitzende der Messe wird. Der Sektor an sich ist noch recht neu für Glenn, aber er hat seine Fähigkeiten bereits anderweitig unter Beweis gestellt. Zudem stehen wir als Verwaltungsrat natürlich immer bereit, um die nötige Unterstützung zu bieten.

Das Ziel der Messe? Das ist und bleibt mit einem finanziell sinnvollen Aufwand, den Markt mit der notwendigen Anziehungskraft für Besucher und Aussteller zu unterstützen. Dabei bleibt das persönliche Verhältnis zu den Ausstellern, Besuchern und Lieferanten für die Messe von größter Bedeutung. Aus diesem Grund wird auch das Team im Interesse einer qualitativ hochstehenden Dienstleistung erweitert.

Und dies ist das neue Team

Glenn De Maeseneer – geschäftsführender Direktor

Glenn übernimmt neben den kommerziellen Aufgaben künftig auch die allgemeine Leitung und die tägliche Geschäftsführung des Unternehmens. Er sorgt für eine optimale interne Organisation, sodass die Stakeholder auf eine qualitätsvolle Zusammenarbeit zählen können.

Christine De Visscher – Organisationsmanagerin

Für alles was Organisation und Standbau anbelangt, können Sie sich ab jetzt an die Organisationsmanagerin Christine De Visscher wenden. Christine war in den vergangenen 28 Jahren beim größten Partner Brussels Expo beschäftigt, wo sie für die Koordination zwischen Messeveranstaltern und Veranstaltungsort zuständig war. In den letzten Jahren war sie die Ansprechpartnerin für die Möbelmesse schlechthin. Christine weiß somit mehr als jeder andere, was alles bei der Organisation der Messe im Auge zu behalten ist.

Thomas Hibert – Marketing- und Kommunikationsmanager

Thomas Hibert nimmt nach einer kurzen Pause die Zusammenarbeit mit der Brüsseler Möbelmesse wieder auf. Er ist fortan für die Führung zugkräftiger Marketing- und Kommunikationskampagnen zuständig. Der Möbelsektor hatte in den vergangenen Jahren eine Menge Veränderungen durchzustehen, was einen neuen (frischen) Ansatz erfordert. Durch die Verknüpfung seiner Kenntnis des Event- und Möbelsektors mit innovativen Ideen wird Thomas maßgeblich dazu beitragen.

Das neue Team der Möbelmesse Brüssel

Auch der Verwaltungsrat erfährt mit der Ernennung von Luc Meers zum Vorsitzenden und Marc Veldeman zum stellvertretenden Vorsitzenden einige Änderungen.

Luc Meers (Mecam) – Mecam) Vorsitzender

Marc Veldeman (Veldeman Bedding) – stellvertretender Vorsitzender

Gratia Vanderschelden (Perfecta) – Schatzmeisterin

Hans Vandendriessche (Medal)

Dirk Steenbeke (Passe Partout)

Inzwischen sieht die Messegesellschaft mit viel Vertrauen und Begeisterung der nächsten Edition der Brüsseler Möbelmesse entgegen, die wie immer Anfang November stattfinden wird. Mit einer Ausbuchung bis zu 80% liegt die Messe bereits jetzt weit über der Kapazität, die im vergangenen Jahr erreicht wurde. Auch in unsicheren Zeiten kann stets auf die Brüsseler Möbelmesse als Plattform für den Möbelhandel gezählt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels