„Goldenes M“ für ADA Möbel aus Nova

Neben der ADA Möbelfabrik aus Anger in der Steiermark gehört seit mehreren Jahren auch schon ADA Hungària Bùtorgyàr aus Körmend an der ungarisch-österreichischen Grenze der DGM an. ADA Nova Kft. befindet sich rund 50 Kilometer südlich von Körmend in der kleinen Gemeinde Nova im Kreis Lenti. Hier werden Matratzen, Lattenroste und Betten hergestellt, die den strengsten Nachweis für Möbelqualität in Europa erfolgreich erbracht haben und mit dem „Goldenen M“ im Möbelhandel zu finden sind.

Seit 1963 verpflichten sich Möbelhersteller und Zulieferbetriebe freiwillig zur Einhaltung der insgesamt hohen DGM-Qualitätsstandards. Die Anforderungen leiten sich aus den Güte- und Prüfbestimmungen des „Goldenen M“, RAL-GZ 430, ab. Diese garantieren dem Nutzer von zertifizierten Möbeln deren Langlebigkeit und einwandfreie Funktion, sowie Sicherheit, Gesundheit und Umweltverträglichkeit. All diese Faktoren werden in unabhängigen Laboren geprüft und sichergestellt. Inzwischen umfasst die DGM mehr als 130 Mitglieder aus dem In- und Ausland.

„Wir freuen uns sehr über den Beitritt von ADA Nova Kft. und zum Bekenntnis des Herstellers zu hoher und geprüfter Möbelqualität“, so DGM-Geschäftsführer Jochen Winning.

Bett MITIS von ADA Nova Kft. mit RAL-Gütezeichen „Goldenes M“

Weitere Informationen unter www.dgm-moebel.de

Quelle: DGM/ADA Nova Kft.