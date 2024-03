olina Franchise GmbH: Mario Ablasser übernimmt neu geschaffene Position

Franchise stellt für den gebürtigen Vorarlberger kein unbekanntes Terrain dar: Vor seinem Wechsel zu olina war er acht Jahre im Franchise- und Expansionsmanagement bei der Viterma AG im St. Galler Rheintal (CH) beschäftigt, welche erfolgreich Badrenovierungs-lösungen in der DACH-Region als Franchisesystem anbietet. In dieser Funktion war er maßgeblich für den Aufbau der eigenen Franchisestandorte in Deutschland und der Schweiz verantwortlich.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei olina, und auch darauf, mit meiner Erfahrung einen Beitrag zu leisten, um die ambitionierten Ziele für die kommenden Jahre gemeinsam zu erreichen. Ein wichtiges Anliegen in meiner Funktion ist es mir, die Partnerschaft zwischen den olina Studiobetreibern, der Systemzentrale und den Industriepartnern zu forcieren und daraus viele positive Synergien zu entwickeln“, so Mario Ablasser



„Wir freuen uns, dass wir mit Mario Ablasser einen absoluten Experten für die neu geschaffene Position für olina gewinnen konnten. Er wird mit seinem umfassenden Franchise Know-how dafür sorgen, dass wertvolle Impulse für unser Partnernetzwerk entstehen“, so Martin Laireiter, Geschäftsführer olina Franchise.

Weitere Informationen finden Sie unter www.olina.com

Quelle: olina Franchise GmbH