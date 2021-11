Gorenje komplettiert Men’s EHF-EURO-Hattrick

Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2022 findet vom 13. bis 30. Januar statt und wird erneut von Gorenje unterstützt, nachdem die führenden europäischen Hausgerätehersteller zum dritten Mal in Folge ihr Sponsoring bestätigt haben.

Der Deal unterstreicht den Einsatz von Gorenje, den Spitzenhandball zu unterstützen, nachdem das Unternehmen, das zur Hisense-Gruppe gehört, bereits 2018 und 2020 das Flaggschiff der Nationalmannschaftsveranstaltung sponserte. Ihre Partnerschaft mit der EHF EURO 2022 bietet die Möglichkeit, die Handball-Meisterschaft noch einmal aufzupeppen.

Martin Hausleitner, EHF-Generalsekretär, sagte: „Gorenje hat eine starke, loyale und erfolgreiche Tradition in der Förderung des Spitzenhandballs, insbesondere auf nationaler und Vereinsebene, und wir freuen uns daher sehr, sie als offizieller Partner für die dritte EHF EURO in Folge an Bord zu haben. Einen Partner zu haben, der den Handball ebenso liebt wie Gorenje, tut Wunder für die Förderung unseres Sports und wir freuen uns auf ein weiteres fantastisches Event mit ihm an unserer Seite.“

Zusammen mit der EHF wird Gorenje diese Gelegenheit nutzen, um das Leben der Handballfans zu vereinfachen und mehr Zeit für das Vergnügen zu haben, einschließlich der besten Spiele des europäischen Handballs.

Alenka Potočnik Anžič, Marketing Director der Hisense Europe Group, fügte hinzu: „Wir freuen uns, einer der wichtigsten Partner der Men’s EHF EURO zu sein und zum dritten Mal in Folge eine Erfolgsgeschichte des europäischen Spitzenhandballs zu schreiben. Das Spielen von Top-Level Handball oder einer anderen Sportart erfordert ein starkes Team, eine klar fokussierte Strategie und den Willen zum Erfolg. Eigenschaften, mit denen wir uns in der Hisense Europe Group einfach identifizieren können. Bei Gorenje geht es darum, das Leben mit unseren Haushaltsgeräten zu vereinfachen, und wir glauben, dass wir durch unsere Partnerschaft mit EHF das Leben für alle Handballfans viel einfacher machen werden. Ich bin überzeugt, dass unsere Haushaltsgeräte den Fans helfen können, mehr Zeit für die Dinge zu haben, die sie lieben, darunter auch Spitzenspiele, wie wir sie in Ungarn und der Slowakei sehen werden.“

Gorenje ist nicht nur ein wertvoller Sponsoringpartner im Handball, sondern auch langjähriger Sponsor der slowenischen nordischen Skimannschaft und engagiert sich stark im Fußball als offizieller Sponsor der UEFA Euro 2020™ und seit 2020 als globaler Partner des Fußballklubs Paris Saint-Germain.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at

Quelle: Gorenje