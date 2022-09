GRASS: Lehrbeginn für 29 Nachwuchsfachkräfte

24 Jugendliche starteten am 1. September ihre Berufslaufbahn bei GRASS im österreichischen Vorarlberg, 16 davon in Höchst und acht in Götzis. Zwei weitere Lehrlinge begannen ihre Ausbildung im Salzburger Werk des Unternehmens und drei in Reinheim in Deutschland. Insgesamt bildet der international tätige Hersteller von Bewegungs-Systemen für hochwertige Möbel damit 77 Lehrlinge in zwölf Lehrberufen aus: Betriebslogistik, Industriekauffrau/-mann, Elektrotechnik, Informationstechnik, Kunststoffformgebung, Maschinenbautechnik, Mechatronik, Metallbautechnik, Oberflächentechnik, Prozesstechnik, Werkzeugbautechnik sowie Zerspanungstechnik.

Der Ausbildungsstart in Vorarlberg erfolgte wie im Vorjahr mit Kennenlerntagen am neuen Firmensitz in Hohenems. Die beiden Ausbildungsleiter Thomas Witzgall und Dominic Coik führten die Lehrlinge eine ganze Woche lang ins Unternehmen ein, stellten ihnen Teams und Ansprechpartner vor und präsentierten die verschiedenen Bereiche, Prozesse und Produkte von GRASS. „Die Jugendlichen sind interessiert, motiviert und offen für Neues. Mit der Onboarding-Phase erleichtern wir ihnen den Einstieg ins Berufsleben und nehmen uns dafür die Zeit, die es braucht“, erzählt Thomas Witzgall, Leiter der Lehrlingsausbildung bei GRASS in Vorarlberg.

Rundum-Einblick in die Welt von GRASS

Die Grundausbildung der angehenden Fachkräfte erfolgt an den beiden Vorarlberger Standorten in Lehrwerkstätten. Im Rotationsprinzip erhalten sie anschließend Einblicke in 20 innerbetriebliche Stationen. „Wir verschaffen unseren jungen Technikerinnen und Technikern den kompletten Überblick über unsere Bewegungs-Systeme: von der Planung und Entwicklung über die Fertigung bis zur Lieferung“, betont Thomas Witzgall.

Ausgezeichnete Ausbildung

GRASS führt an den Vorarlberger Standorten seit 1998 das Prädikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ von Landesregierung, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer und ist seit 2016 als staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb auch berechtigt, das Bundeswappen zu führen. Für das beste Angebot für Mädchen in technischen Berufen erhielt GRASS 2019 den Sonderpreis „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“ des österreichischen Wirtschaftsministeriums.

Weitere Informationen auf der GRASS -Lehrlingssite unter: www.missionzukunft.com

Quelle: Grass