HÄCKER Hausmesse vom 21. – 27. September 2024

Vom 21. – 27.9. 2024 präsentiert Häcker unter dem Leitgedanken „Be unique“ auf seiner Hausmesse eine exklusive Vielfalt an Herbstneuheiten mit Schwerpunkt auf der Produktlinie systemat, welche den individuellen Gestaltungsspielraum für die Planung einzigartiger und nachhaltiger Küchen mit neuen serienmäßigen Features deutlich erweitern.

„Be unique“ – mehr als ein Messemotto

Einzigartige Küchengestaltung – dieser Wunsch verbindet weltweit Endkund:innen, die ihre Individualität leben wollen, mit Händler:innen, die mit exklusiven, individualisierten Küchenplanungen ihrer Einzigartigkeit Ausdruck verleihen möchten. Die Produktneuheiten von Häcker, welche sich dieses Jahr – dem zweijährigen Entwicklungszyklus entsprechend – auf die Produktlinie systemat konzentrieren, sind ganz darauf ausgerichtet, diesem doppelten Anspruch auf Einzigartigkeit gerecht zu werden – mit erweiterten Standards sowie besonderen Materialien und Designs, die Hochwertigkeit mit Natürlichkeit und Traditionsbewusstsein mit Innovation verbinden. „Be unique“ steht somit auch für den hohen Anspruch der Produktlinie systemat, die allen Interessierten Orientierung bieten soll – sowohl in Abgrenzung zur stärker konsumorientierten Produktlinie concept130 als auch mit Blick auf die herausfordernd vielfältige, nationale und internationale Küchenlandschaft.

systemat: Mehr Gestaltungsspielraum für einzigartige Planungen

Häcker bietet in der Produktlinie systemat vier neue Standards an, die den Spielraum bei der Küchenplanung deutlich erweitern. Mit einer neuen Standardtiefe von 61 cm erweitert Häcker sein Produktportfolio um ein grundlegendes Planungselement, das in puncto Stauraum und Optik ein großes Plus darstellt. Ein zusätzlicher Designkorpus im Farbton Feineiche-natur erweitert das Repertoire um ein helles, fein gemasertes Holzdekor. Die Auszüge verfügen zudem ab Herbst serienmäßig über eine vollintegrierte Auszugsbeleuchtung, welche den Nutzungskomfort deutlich erhöht und eine angenehme Lichtstimmung kreiert.

Darüber hinaus ist jetzt ein Designhighlight von Häcker als Standard in systemat inbegriffen: der SLD SlimLine Drawer, das filigranste Auszugssystem am Markt, mit einer besonders schmalen, nur 8 mm starken Metallzarge. Zudem legt Häcker in der Produktlinie systemat einen neuen Schwerpunkt auf seine Kernkompetenz Holz, etwa mit extraschmalen Rahmenfronten, einer neuen Furnierfront im Stil des Wiener Geflechts sowie mit offen gezinkten Massivholzauszügen.

Von Schichtstoff über Granit bis Facette: Frontneuheiten mit einzigartigem Look & Feel

Mit der AV 1000 bietet Häcker eine neue Front im Preiseinstiegsbereich an, deren robuste Schichtstoff-Oberfläche hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit mit formschönem Design vereint. Mit einer breiten Palette von 12 Farbtönen – von freundlichem Kristallweiß über warme Sand- und Grautöne bis zu edlem Schwarz – bietet diese Front eine besondere Gestaltungsoption, die auch bei starker Beanspruchung verlässliche Qualität und erstklassige Ästhetik bietet.

Ob Zementstruktur, Beton- oder Granitoptik: In modernen Küchengestaltungen verleihen Steindekore den Arbeitsflächen, Fronten und Wänden einen puristischen, industriellen Charakter. Grund genug für Häcker, seine Produktvielfalt im Bereich systemat um diese drei dekorativen Oberflächen zu ergänzen. Mit ihnen bietet Häcker eine schöne Alternative zu klassischen Steinfurnieren und eine attraktive Gestaltungsoption für alle, die urbanes Flair lieben.

Eine besonders filigran designte Frontneuheit stellt Häcker mit der AV 5075 vor, die über einen schmalen Rahmen in zierlicher Facettenoptik verfügt. Dem individuellen Gestaltungsspielraum sind bei dieser Front kaum Grenzen gesetzt, denn neben eindrucksvollen Programmfarben wie Eukalyptus oder Samtblau steht Kund:innen ein breites RAL- und NCS-Farbspektrum – mit Sonderlackierungen in über 2.000 Farbnuancen – zur Verfügung.

AV 3050 Granit-dunkelgrau

Nachhaltig und naturverbunden

Mit der neuen systemat-Front AV 7080 verbindet Häcker gleich zwei seiner Kernkompetenzen: Nachhaltigkeit und trendbewusste Farbvielfalt. Die Linoleum-Beschichtung der Front besteht zu 95 % aus natürlichen, nachhaltigen Rohstoffen, u. a. aus Leinöl, Holzmehl aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft und Kalksteinmehl. Mit naturnahen Farbtönen wie Rauchblau oder Salbeigrün und Kanten aus Echtholzfurnier in Eiche-elegant steht diese Front ganz im Zeichen der Natur, von den Materialien bis zur Farbgebung.

Black Chrome & Metallic

Mit der neuen „Black Chrome“-Serie für Griffe, Tablare, Drehböden und Schwenkauszüge präsentiert Häcker eine hochmoderne, trendbewusste Oberfläche, deren dunkler Glanz besonders edel wirkt. Ein wahres Highlight stellt der neue Bronzefarbton der systemat-Front AV 7070 dar, deren geschliffener und glänzend lackierter Metalliclack den Industrial Style neu interpretiert.

Transparent und filigran

Mit dem brandneuen Vitrinenschrank stellt Häcker einen neuen Protagonisten der Produktlinie systemat vor. Schmale Metallrahmentüren sowie hochwertiges Parsolglas machen diese Vitrine

zu einer echten Stilikone. Sie ist mit einer besonders filigranen linearen Beleuchtung ausgestattet, die das Schrankinnere mit indirektem Licht optimal in Szene setzt. Passend zum Motto „Be unique“ haben Kund:innen hier die Wahl zwischen einer Vielzahl an Designs für die Innen- und Außengestaltung. Das Ergebnis ist eine Vitrine, die sich in Material und Farbgebung perfekt in die eigene Wohnumgebung einfügen lässt. Eine weitere Besonderheit in systemat stellen die neu ins Programm aufgenommenen Glas-Auszugstablare für Unterschränke dar. Sie stehen für drei Korpustiefen in drei raffinierten Glasausführungen zur Verfügung: Schwarz- und Parsolglas sowie Color Glas Orange.

Avantgardistische Insellösung à la Milano

Ein Highlight der Hausausstellung präsentiert Häcker mit einer Insellösung aus fein gemasertem Naturstein mit fünfeckiger Frontseite, die erstmals im April dieses Jahres auf der Mailänder EuroCucina zu sehen war. Die klaren Linien des geometrischen Vorsprungs machen diese freistehende Insel zu einem Statement urbaner Modernität, in der minimalistische Ästhetik, effiziente Raumnutzung und avantgardistische Formensprache auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen. Die Kombination aus kompakter Bauweise, gehobener Ästhetik und funktionalem Design macht aus dieser Insel eine hochwertige Small-Living-Lösung, die sich perfekt in großstädtische Wohnkonzepte einfügt. Kund:innen, die sich für diese avantgardistische Insellösung interessieren, haben die Möglichkeit, sie auf Wunsch individuell anfertigen zu lassen.

Kücheninsel aus Naturstein

Pocket Doors: mehr Varianten, mehr Flexibilität

Zum Herbst nimmt Häcker neue Pocket-Door-Varianten ins Programm auf, die mit einer Breite von bis zu 240 cm mit seitlich einschiebbaren, bodentiefen Türen ausgestattet sind. Für ein komfortables Handling auch bei ausgedehnten Schrankzeilen sorgt ein integrierter Klapp- Schiebe-Mechanismus, der für ein sanft gleitendes Öffnen und Schließen der Türen sorgt.

Küchendesign wie aus einem Guss

Mit Farbinnovationen in der Umfeldgestaltung eröffnet Häcker neue Möglichkeiten harmonischer Ton-in-Ton-Gestaltung. Ein wohnliches Ensemble kreieren etwa Küchenfronten in warmem Greige, die neuerdings auch in concept130 in Mattlack erhältlich sind, in Kombination mit Kehlleisten und einer Arbeitsplatte in demselben Farbton. Die bronzefarbene systemat-Front AV 7070 harmoniert perfekt mit neuen Metallrahmentüren im Farbton Bronze. Häcker hat zudem sein Repertoire an Arbeitsplattenfarben um 23 neue Farbtöne ergänzt, welche die entsprechenden Frontfarben aus den Programmlinien concept130 oder systemat aufgreifen. So lassen sich Arbeitsflächen stilistisch mit der Küchenumgebung ideal in Einklang bringen.

Neuer Designkorpus in concept130

Mit dem neuen Designkorpus im Farbton Titan, der innen und außen farbgleich gestaltet ist, erweitert Häcker seinen Standard in der Produktlinie concept130 und schafft mit der neuen, trendbewussten Farbgebung neue Planungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Gerade Planungen, die auf ein dunkles Frontdesign setzen, erhalten mit der neuen Korpusfarbe Titan eine farbverwandte, exklusive Schrankinnengestaltung, die insbesondere in Verbindung mit Glasrahmentüren sehr schön zur Geltung kommt.

Innovative Fronthighlights in concept130

Für ein Trendupdate sorgt der zart-matte Metalliclook der neuen VEGAS, die in vier Farbvarianten erhältlich ist (Braun, Blau, Grün und Champagner, jeweils metallic). Diese Front zeigt bei Lichteinfall einen dezenten metallischen Effekt, der klassische Eleganz neu interpretiert. Mit der LINEA führt Häcker eine neue Holzdekor-Front mit exklusiver Rillenoptik ein, die anspruchsvolle Ästhetik im Preiseinstiegsbereich bietet. Die im letzten Jahr neu eingeführte concept130-Front SCALA wird um zwei neue, trendige Farbnuancen ergänzt: tiefes, belebendes

Balticblau und erfrischendes Eukalyptus.

VEGAS Braun metallic

Quelle: Hacker Küchen