Häcker Küchen – neue Marketingleitung

Seit 20 Jahren ist Padinger in leitender Position bei namhaften Premium-Marken tätig. Ihre Lehrjahre absolvierte sie bei Mercedes-Benz und BMW bevor sie nach Stationen in Kreativagenturen im Jahr 2000 zu Miele wechselte. Hier verantwortete Karin Padinger mit ihrem Team die Marketingkommunikation für die Vertriebsgesellschaft Deutschland. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind glücklich über die kompetente Verstärkung“, so Markus Sander, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Controlling bei Häcker.

Aktuell ist Karin Padinger noch bei der Architekten- und Designmarke FSB Franz Schneider Brakel als Prokuristin Marketing, Produktmanagement und Design tätig. Sie bringt neben einer hohen Affinität zu Architektur, Design und Digitalisierung eine

große Leidenschaft für das Produkt Küche und deren vielfältigen Facetten mit.

„Der Wechsel zu Häcker Küchen ist für mich eine Herzensangelegenheit“, so Padinger. „Das Unternehmen beeindruckte mich bereits während meiner Miele-Zeit und heute umso mehr. Mit welch‘ großem Engagement und Power sich Häcker in den letzten Jahren weiterentwickelt hat ist beachtlich. Ich freue mich sehr, zukünftig Teil der Häcker Familie zu sein“, so Padinger.

Karin Padinger erwartet ein starkes und erfahrenes Team aus Marketingfachleuten und Innenarchitekten. Über 40 Mitarbeiter sind derzeit in der Abteilung Marketing und Musterküchenplanung tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.haecker-kuechen.de

Quelle: Häcker Küchen