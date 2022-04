Häcker präsentiert in Mailand vielfältige Küchenplanungen

Von exklusiver Eleganz bis zur skandinavischen Wohnlichkeit

Beginnend mit concept130 zeigt Häcker, was heutzutage eine leichte und durchgängige Küchenplanung ausmacht. Charakteristisch für die Systemküche, die wie systemat auf dem 130er Raster aufgebaut ist, sind die drei Säulen „Intelligente Vielfalt“, „Technik & Design“ und „Nachhaltigkeit“. Die Durchgängigkeit wird dabei im ganzheitlichen Farbkonzept für Fronten, Korpus und Kehlleiste deutlich. Ausgehend von elf Korpusaußenfarben und der einheitlichen Korpusinnenfarbe Kristallweiß entstehen viele Planungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

20 Frontenfamilien mit zahlreichen Farb- und Dekorvarianten bilden facettenreiche Optionen für jeden Geschmack. Optisch eindrucksvoll sind dabei die neuen Selection Farbtöne Eukalyptus, Umbra-natur, Ocean und Burgund. Diese sorgen für eine große Behaglichkeit und passen durch einen geringen Grauanteil in der Farbe sehr gut zu individuellen Wohnumfeldern. Die innere Technik mit dem Auszugssystem Metro in der Farbe Platin ist hochwertig und durch den Edelmetall-Look sehr ästhetisch. Ein besonderes Merkmal von systemat und concept130 ist die Nachhaltigkeit. Häcker verwendet Lacke auf Wasserbasis, formaldehydreduzierte Holzwerkstoffe (Firmenbezeichnung PURemission) und bei den neuen Frontprogrammen Roma und Ravenna ein Lacklaminat mit hohem Recycling-Anteil. Zudem werden bei Häcker alle Küchen nachweislich klimaneutral produziert und sind zertifiziert wohngesund.

Systemat – hochwertige Küchen für anspruchsvolle Kunden

Mit der Produktlinie systemat zeigt Häcker in Mailand attraktive und hochwertige Küchen für eine anspruchsvolle Kundschaft. Beim Designkorpus können Kunden zwischen den drei Farben Kristallweiß, Lichtgrau und Lavagrau wählen, die zudem außen und innen farbgleich sind. Innerhalb des Sichtseitenkonzeptes präsentiert Häcker dem Fachhandel kostenneutral hochwertige UV matt bzw. hochglänzende Lack Außenseiten in insgesamt 13 Farbausführungen. Apropos Farbe. Häcker bietet zum Herbst 2022 auch Farbkreationen aus dem NCS Natural Colour System®©. Der NCS Index enthält eine umfangreiche Farbmusterkollektion mit über 1950 verschiedenen Farben, die auf dem natürlichen Farbempfinden des Menschen beruhen. Ein Spektrum, das so manch einen Küchentraum zur Wirklichkeit werden lässt. Natürlich gibt es weiterhin das RAL Farbsystem mit seinen 190 Farben.



Mit den drei Korpushöhen 71,5 cm, 78 cm und 84,5 cm bietet Häcker eine rückenschonende Ergonomie mit einem maximalen Grad an Bewegungsfreiheit. Das Interieur der systemat Küchen besteht aus einem edlen Titan-Look und dem Auszugssystem SLD (Slim Line Drawer) mit Unterflurführung und filigraner 8 mm Doppelwand-Zarge aus hochwertigem Stahl. Insgesamt werden die Besucher*innen des Häcker Messestands sechs Küchen sehen. Darunter großzügige systemat und konsumige concept130 Planungen. Für jeden Geschmack und jede Raumsituation die passenden Produkte.

Wer keine Gelegenheit hat, die Küchen von Häcker im Pavillon 9 auf dem Stand D15 – E16 erleben zu können, dem empfehlen wir in jedem Fall einen Besuch der Häcker Hausmesse im September 2022 im ostwestfälischen Rödinghausen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker