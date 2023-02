Haier als globale Nummer 1 der Elektrogroßgeräte bestätigt

Zum 14. Mal in Folge hat Haier laut dem Jahresbericht von Euromonitor International die Auszeichnung als Marktführer im Bereich der Elektrogroßgeräte erhalten. Das Unternehmen erreichte dieses Ergebnis dank der außergewöhnlichen Verkaufszahlen der smarten Produkte, wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Weinkühler, und des weiterhin steigenden Vertrauens der Händler und Konsumenten.

Die bemerkenswerte Verkaufsleistung in diesen Kategorien stellt für das Unternehmen ein neues Highlight auf dem globalen Markt für Elektrogroßgeräte dar: Es ist das 15. aufeinanderfolgende Jahr, in dem Haier den ersten Platz bei Kühlgeräten belegt, das 14. Jahr bei Waschgeräten, das 13. Jahr bei Weinkühlern und das 12. Jahr bei Gefriergeräten.

Seit über dreißig Jahren ist Haier eine führende Marke für vernetzte Haushaltsgeräte und treibt die Entwicklung der Branche unter Nutzung von künstlicher Intelligenz in seinen Produkten voran. In der Ära des Internets of Things (IoT) setzt Haier seine Mission fort, sich als weltweit führende Marke zu etablieren, mit dem Ziel, den Haushalten weltweit hochwertige technologische Leistungen zu bieten und sie smart zu vernetzen. Die Bedürfnisse der Kunden werden bei Haier in den Mittelpunkt gestellt – der perfekte „Zero Distance“-Ansatz. Dabei stellt das Unternehmen sicher, dass seine Kundschaft aus einer breiten Produktpalette wählen kann, die perfekt auf ihre Bedürfnisse und ihren Alltag zugeschnitten ist. Im engen Austausch mit den Kunden wird das Produktportfolio weiterentwickelt – immer unter maßgeblichem Einsatz von künstlicher Intelligenz und weiteren innovativen Technologien.

In diesem Sinne nutzt Haier Europe mit seinen Marken Candy, Hoover und Haier digitale Plattformen für Forschung und Entwicklung, Herstellung, Marketing, Qualitätskontrolle, Logistik und Dienstleistungen. Zur Unterstützung der Ziele, die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern, verwendet Haier außerdem ein Betriebssystem, das plattformbasiertes Design, intelligente Fertigung, internetbasierte Zusammenarbeit, kundenspezifische Anpassung, Erweiterung des Kundendienstes und digitale Verwaltung umfasst.

Quelle: Haier