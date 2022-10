Pordenone als Treffpunkt der internationalen Möbelbranche

Mehr als 8.000 BesucherInnen aus 115 Nationen besuchten die 13. Ausgabe der SICAM, der internationalen Ausstellung für Komponenten, Zubehör und Halbfertigprodukte für die Möbelindustrie, die jährlich in Pordenone stattfindet. Die Messe hat sich als Branchenplattform für die qualifiziertesten Fachleute in der Möbel- und Zulieferindustrie etabliert.

Besonders bemerkenswert war die Teilnahme nicht nur aus den Hauptmärkten aus ganz Europa, sondern auch aus Regionen mit interessanten Perspektiven wie Nordafrika, dem Nahen Osten sowie Süd- und Nordamerika.

Während der vier Messetage herrschte an den Ständen eine sehr strahlende Atmosphäre: Diese Ausgabe war gefüllt mit neuen Produkten, die in allen Bereichen vorgestellt wurden, um den Austausch von Ideen und Projekten zwischen Unternehmen und Fachbesuchern anzuregen. Für all jene, die in letzter Zeit auf die „Online-Welt“ beschränkt waren, war der Wunsch, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen, oder die vorhandenen wieder aufzunehmen bzw. zu intensivieren besonders groß.

Parallel zur Veranstaltung war der „Fuori Salone“ noch lebhafter als in der Vergangenheit, der dieses Jahr an verschiedenen Orten in Pordenone und Umgebung Platz fand. Mehrere Firmenkonferenzen und Treffen nach der Messe, die die internationale Komponentenmarken, die an der SICAM teilnehmen, organisiert haben, um ihre wichtigsten Kunden in einem freundlichen, aber sehr effizienten Geschäftsklima zusammenzubringen.

Ein zufriedener Carlo Giobbi als Messeveranstalter der SICAM

„Wir freuen uns sehr, dass sich unsere „Maschine“ wieder einmal als sehr leistungsfähig erwiesen hat. Dieses Jahr hat die Messe viele hochkarätige Fachleute aus der ganzen Welt zusammengebracht. Die SICAM hat mit ihrem Format einmal mehr ihren Erfolg bei der Förderung der Entwicklung von Geschäftsbeziehungen bewiesen. Den Erfolg belegen auch die zahlreichen begleitenden Anfragen, die wir bereits für die nächste Ausgabe erhalten haben, so die Organisatoren“.

Die nächste SICAM findet vom 17. Oktober bis 20. Oktober2023 in Pordenone statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM