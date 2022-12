Haier Europe eröffnet neue Geschirrspüler-Fabrik in der Türkei

Haier Europe, Teil von Haier Smart Home – der weltweiten Nummer eins[1] im Bereich Elektrogroßgeräte – erweitert seine Produktionsbasis in Europa mit einer neuen Geschirrspüler-Fabrik im türkischen Eskişehir. Das neue Werk befindet sich im New Green Field Production Campus von Haier in der Türkei, dessen Gelände eine Gesamtfläche von 190.000 Quadratmetern umfasst. Damit baut Haier Europe seine Produktführerschaft im Bereich Waschen für alle drei paneuropäischen Marken Haier, Hoover und Candy weiter aus. Sowohl der Bereich der freistehenden als auch der Einbaugeräte trumpft mit Schlüsseltechnologien, Konnektivität, hohen Energieeffizienzklassen sowie innovativen Funktionen und ausdrucksstarkem Design auf.

Nach einer Investition von mehr als 40 Millionen Euro wird die neue Fabrik die volle Produktionskapazität von einer Million Geräten pro Jahr haben und damit die Präsenz von Haier in Europa stärken, wo sich das Unternehmen durch Produktführerschaft in mehreren Kategorien auszeichnet und das Ziel verfolgt, zu den drei führenden Hausgeräteherstellern zu werden.

Im Sinne der Zero-Distance-Philosophie des Unternehmens ist dies eine konsequente Weiterentwicklung für Haier, denn so wird sichergestellt, dass eine breite Produktpalette zur Verfügung steht und in engem Austausch mit der Kundschaft weiterentwickelt wird. Die neue Produktionsstätte macht darüber hinaus die Türkei zum größten Produktions- und Exportstandort: Von hier werden nicht nur die europäischen Länder, sondern auch die globalen Märkte mit Produkten bedient.

Modernste Produktionsanlage mit Solarzellen

Die neue Fabrik ist mit Solarzellen ausgestattet – ganz im Einklang mit der Nachhaltigkeitsverpflichtung des Unternehmens zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks in seinen Produktionsprozessen. Sie bildet die Grundlage für skalierbare und modulare Funktionen, mit denen die Produktmerkmale und die Markendifferenzierung vorangetrieben werden, und bietet eine verbesserte Produktionskapazität mit einem hohen Automatisierungsgrad: Betriebsroboter und fortschrittliche Produktionsprozesse dank 100 Prozent automatischer Messsysteme, Leckage-erkennung und vollständiger Rückverfolgbarkeit von kritischen Komponenten.

Das fortschrittliche Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how von Haier Europe wird in die Produktion einer breiten Palette von Premium-Produkten mit Invertermotor als Kerntechnologie implementiert. Die gesamte Produktion in Eskişehir umfasst die neuesten Geschirrspüler: Haier I-Pro Shine Series 7 und 6, Hoover H-Dish 700 und Candy Rapido. Erklärtes Ziel ist es, die Produktionskapazität, die Produktverfügbarkeit und die Angebotsflexibilität für die Märkte von Haier Europe weiter zu optimieren. Alle Produkte bieten fortschrittliche Konnektivität über die hOn-App, das Ökosystem für intelligente Geräte, das alle Produkte der Marken von Haier Europe miteinander verbindet und darauf abzielt, die Lebensqualität zu vereinfachen und zu verbessern.

„Haier Europe übertrifft weiterhin den Markt in Bezug auf Produkte und Markenführung und ist das am schnellsten wachsende Unternehmen in Europa“ , sagt Yannick Fierling, Chief Executive Officer bei Haier Europe. „Der Ausbau unseres Industrieparks in der Türkei ist ein weiterer Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens, und die Investitionen stehen in vollem Einklang mit unserer Zero-Distance-Philosophie zum Verbraucher, da sie darauf abzielen, Nutzern reichhaltige und sinnvolle Erfahrungen zu bieten. Wir sind entschlossen, unser Wachstum weiter voranzutreiben und unsere Stellung zu festigen, indem wir uns auf eine wettbewerbsfähige industrielle Ausrichtung und starke Forschungs-, Entwicklungs- und Hightech-Fähigkeiten stützen, mit dem Ziel, zu den drei größten Hausgeräteherstellern in der Region zu gehören.“

Die Erweiterung der Produktionsstätten in der Türkei spielt eine zentrale Rolle in der Markteinführungs- und Kundenorientierungsstrategie von Haier Europe, da das Unternehmen weiterhin in neue erstklassige Energieinnovationen investieren und patentierte Technologien von Haier Europe wie den Spiralwärmetauscher einführen wird.

