Neudoerfler präsentiert neue Produktlinie „Venice by Neudoerfler“

Architekten Thomas Weber & Michael Salvi, Geschäftsführerin von Neudoerfler Heidi Adelwöhrer & Produktmanagement- und Marketingleiterin von Neudoerfler Mutiara Pokorny

Unter dem Motto „Brunch mit Venice“ launchte der Büromöbelhersteller Neudoerfler seine neue Produktlinie „Venice by Neudoerfler“, die in Kooperation mit den Architekten Schenker Salvi Weber entstanden ist. Inspiriert von der italienischen Stadt mit ihrem besonderen Flair hebt sich die fünfteilige modulare Produktlinie vor allem durch ihre vom Boden abgesetzten Beine ab, die ähnlich venezianischer Pfahlbauten gestaltet sind.

„Post am Rochus“ als Grundstein der Zusammenarbeit

Die neue Produktlinie „Venice by Neudoerfler“ ergänzt das umfangreiche Portfolio des Büromöbelherstellers aus Neudörfl. Während die vom Boden abgesetzten Beine das charakteristische Merkmal der Möbelserie darstellen, sollen die Möbel gleichzeitig eine angenehme, wohnliche Atmosphäre ins Büro bringen, sind aber genauso Zuhause einsetzbar. Den Grundstein der Serie „Venice“ legte das Projekt „Post am Rochus“. Mit dem Fokus auf flexible, formschöne und wohnliche Arbeitsplätze wurde damals für rund 1.100 Mitarbeiter:innen die neue Unternehmenszentrale der Post am Rochusmarkt in Wien von Neudoerfler und den Architekten Schenker Salvi Weber gestaltet.

Nachdem sich die Zusammenarbeit mit den kreativen Architekten Schenker Salvi Weber bereits im Rahmen des gemeinsamen Projektes für die Österreichische Post als äußerst erfolgreich erwiesen hat, fiel die Entscheidung zur Fortsetzung der Zusammenarbeit nicht schwer. Inspiriert vom positiven Feedback zur „Post am Rochus“ entstand die Idee, die Möbel in eine Serienproduktion zu bringen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Schenker Salvi Weber für die Entwicklung der Serienmöbel gewinnen konnten. Damit erweitern wir unser Portfolio um Stauraum- und Loungemöbel, die modular und flexibel miteinander kombiniert werden können“, so Heidi Adelwöhrer, Geschäftsführerin von Neudoerfler. Die Leichtigkeit der Möbel und ihre charakteristischen Fußelemente, die an die Pfahlbauten in Venedig erinnern, gaben der neuen Serie schließlich ihren Namen

„Das Schöne an der Zusammenarbeit ist, dass Neudoerfler stets gewillt ist findige Lösungen zu suchen und in einer Hands-on-Qualität ein ideales Produkt zu entwickeln, das eine große Flexibilität hat und in unterschiedliche Raumkonstellationen eingebaut werden kann. Somit können neue Arbeitswelten ideal gestaltet werden“, beschreibt Michael Salvi, Architekt und Geschäftsführer von Schenker Salvi Weber. „Der ursprüngliche Gedanke zu den Möbeln war, die Bürolandschaft in eine warme, eine wohnliche Atmosphäre zu bringen. Das Absetzen der Möbel vom Boden hat zweierlei Gründe: Zum einen, dass die Möbel leichter wirken und zum anderen behält der Boden durchgängig seine akustische Wirkung“, ergänzt Architekt und Geschäftsführer Thomas Weber.

Venice Produkte sind durch modularen Aufbau flexibel kombinierbar

Die Produktlinie „Venice“ besteht insgesamt aus fünf Hauptelementen: Regal, Locker, Sitzbank, Drehtür- und Einzeltürschrank sowie Pflanzwanne. Durch den modularen Aufbau der Möbel können alle Elemente frei miteinander kombiniert werden.

Das Venice Regal besticht durch seine erhöhten Beine und ermöglicht damit das mühelose Arbeiten in Griffhöhe, während die stabile Unterkonstruktion auch größerer Belastung standhält.

Der Venice Locker bietet ausreichend persönlichen Stauraum im Open Space, ohne dabei viel Platz in Anspruch zu nehmen. Dabei gibt es zahlreiche Individualisierungs- und Kombinationsmöglichkeiten der Lockerelemente.

Die Venice Sitzbank ist durch ihre drei unterschiedlichen Größen (80, 160 und 240 cm) universell einsetzbar und bringt durch die große Farb- und Stoffauswahl eine Wohlfühlatmosphäre ins Büro.

Der Venice Drehtür- und Einzeltürschrank bietet ausreichend Stauraum und lässt sich durch den Push-to-open-Mechanismus leicht öffnen. Optional sind die Schränke in der SSW Edition mit halbkreisförmigen Griffen erhältlich.

Die Venice Pflanzwanne ermöglicht einfaches Bepflanzen und sorgt damit für mehr Grün im Büro, was wiederum die Konzentration und das Wohlbefinden fördert.

„Die unzähligen Variationsmöglichkeiten und Einsatzzwecke bringen eine persönliche Note ins Büro und geben den Kund:innen gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Einrichtung individuell und aktiv mitzugestalten. So können wir alle Kundenwünsche bedienen, ob vom kleinen Start-up-Büro bis hin zum Großraumbüro für mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch für Homeoffice, Wohnzimmer oder Garderobe Zuhause“, erläutert Mutiara Pokorny, Produktmanagement- und Marketingleiterin von Neudoerfler.

SSW Edition für noch mehr Designstatement

Mit der SSW Edition hat das Architektentrio Schenker Salvi Weber der Möbelserie eine besonders individuelle Handschrift verliehen. Die halbkreisförmigen Griffe und die zweifarbigen Beine setzen ein weiteres Design-Statement und wecken Assoziationen zu Venedig. Während die zweifarbigen Beine einen ehemaligen Wasserstand der Pfahlbauten in Venedig anzeigen könnten, erinnern die halbkreisförmigen Griffe an die untergehende Sonne am Lido.

Nachhaltige Produktion made in Austria

Produziert wird die Produktlinie Venice im burgenländischen Neudörfl am Firmenhauptsitz. Die 18.000 m² große Produktion stellt Qualität „made in Austria“ sicher. Wo immer es möglich ist, arbeitet Neudoerfler mit regionalen Partnern und Zulieferern zusammen. Die kurzen Transportwege und die verpackungsfreie Auslieferung sorgen für einen kleinen CO2-Fußabdruck.

Quelle: Neudoerfler/Michael Chuop