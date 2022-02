Haier Kühlgeräte von Stiftung Warentest mit „gut“ bewertet

Dies wurde im letzten Jahr erneut von unabhängiger Stelle bestätigt. Stiftung Warentest bewertete im Juli 2021 eine Kühlgefrier-Kombination der 3D 70 Serie 5 mit „gut“ (2,1). Im November folgte die zweite Auszeichnung: ebenfalls ein „gut“ (2,4) für die Multi door Cube 90 Serie 5.

Wer ein neues Kühlgerät kaufen möchte, informiert sich zunächst auf dem Markt. Die Tests der Stiftung Warentest bieten in Deutschland seit Mitte der 1960er-Jahre Orientierung, um sich in dem großen Angebot an Konsumgütern zurechtzufinden. Auch bei Haushaltsgeräten sind die Prüfergebnisse der unabhängigen Stiftung ein Kompass, auf den sich Millionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern verlassen. Umso wichtiger sind die Ergebnisse für die Marktteilnehmer.

Haier ist seit den 1990er-Jahren in Deutschland vertreten – einem Markt, in dem großer Wert auf Qualität gelegt wird. Umso erfreulicher ist es, dass Haier mit seinen weltweit erfolgreichen Geräten auch die hohen deutschen Qualitätsansprüche erfüllt: Seit 2019 hat das Unternehmen jährlich „gute“ Bewertungen der Qualitätsinstanz Stiftung Warentest erhalten. Im Jahr 2021 wurden zwei Geräte von Haier mit „gut“ bewertet.

Haier Kühlgefrier-Kombination-3D-70-Serie-5

Im Juli erhielt die Kühlgefrier-Kombination der 3D 70 Serie 5 das Prädikat „gut“. Die 70 cm breiten 3D-Kühl-Gefrierkombinationen bieten durch ihr Schubladensystem für das Tiefkühlfach eine optimale Raumausnutzung und einen einfachen Zugriff auf alle Fächer. Im Test wurden hier besonders Temperaturstabilität und Geräuscharmut gelobt.

Haier Multi-door-Cube-90-Serie-5 L

Im November folgte die nächste Auszeichnung: „Gut“ für den viertürigen Cube 90, der nicht nur funktional überzeugt, sondern auch ein Design-Highlight für jede Küche ist. Hier waren für die unabhängigen Prüfer insbesondere die Kühleigenschaften sowie ebenfalls die Geräuscharmut ausschlaggebend für ihre positive Bewertung.

„Wir haben ehrgeizige Ziele für den deutschen Markt“, sagt Thomas Wittling, Geschäftsführer der Haier Germany GmbH. „Die konstant guten Testergebnisse zeigen uns, dass wir auch die richtigen Produkte haben, um diese Ziele zu erreichen.“