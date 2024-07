HAILO mit PLUS X AWARD „Deutsche Marken Ikone“ ausgezeichnet

„Als verantwortungsvolles Familienunternehmen mit einer über 75-jährigen Geschichte sind wir überaus stolz auf unsere starke Marke HAILO. Dass wir nun auch den prestigeträchtigen PLUS X AWARD ‚Deutsche Marken Ikone‘ gewonnen haben, sehen wir als Bestätigung unserer Ausrichtung und unseres täglichen Handelns“ , erklärt Jörg Lindemann, Geschäftsführer von HAILO. Die besondere Auszeichnung wird durch eine Experten-Jury vergeben.

Eine Marke mit starker Geschichte und beständigen Werten

Höchste Qualität, innovative Produkte, exzellenter Service und maximaler Komfort – das sind die Werte, für die die Marke HAILO steht. Der Erfolg spiegelt sich nicht nur in einer Markenbekanntheit von 81 Prozent in Deutschland*, sondern auch in der Geschichte des Unternehmens wider, die reich an echten Innovationen ist. Seit der Gründung des Unternehmens 1947 entwickelt HAILO immer wieder Produktneuerungen, die in Bezug auf Funktionalität, Qualität und Design Maßstäbe in der Branche setzen. Ein frühes Beispiel dafür ist die erste Aluminium-Haushaltsleiter, die das Unternehmen aus dem hessischen Haiger 1960 zur Marktreife brachte. Das Treppenpodest TP1, das eine waagrechte und rutschfeste Arbeitsplattform auf Treppen schafft, ist eine Innovation aus dem aktuellen Sortiment.

Erste Aluminium-Haushaltsleiter 1960 von HAILO

HAILO entwickelt seine Produktpalette kontinuierlich weiter, um immer wieder praktische Lösungen für unterschiedlichste Einsatzgebiete im Haushalts- oder Profibereich zu bieten. Dabei behält das Unternehmen eines stets im Blick: die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer:innen.

Ausgezeichnet für Exzellenz und Innovation

Der PLUS X AWARD „Deutsche Marken Ikone“ ehrt Unternehmen, die sich durch unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und Innovationsgeist hervorheben. Die Jury würdigte HAILO „als Zeichen für Beständigkeit und kontinuierliche Pflege von Markenwerten, die über Jahrzehnte die Wertschätzung der Endverbraucher in Deutschland gewonnen haben.“

„Die erneute Auszeichnung motiviert uns, weiterhin höchste Qualität, Komfort und exzellenten Service zu bieten und innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln,“ erklärt Jörg Lindemann. „Wir werten sie als Zeichen des Vertrauens, das uns unsere Kunden und die Branche entgegenbringen – und auf das wir auch zukünftig weiter aufbauen werden.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.hailo.de

Quelle: Hailo