HAILO und Eintracht Frankfurt bleiben gemeinsam am Ball

Für HAILO ist die Fortsetzung des Sponsorings nicht nur eine sinnvolle Ergänzung des Marketing-Mixes, sondern insbesondere eine Herzensangelegenheit: „HAILO steht absolut hinter Eintracht Frankfurt“, sagt Jörg Lindemann, Geschäftsführer von HAILO. „Wenn wir einen starken Verein wie diesen unterstützen, hat das selbstverständlich auch eine betriebswirtschaftliche Relevanz. So erhöhen wir die Sichtbarkeit der Marke und stärken den Unternehmenserfolg.“

Eintracht Frankfurt und HAILO – das passt nicht nur farblich: Verein und Unternehmen sind sich über ihre Kernaktivität hinaus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Eintracht Frankfurt ist Preisträger des Julius-Hirsch-Preises 2021, mit dem der Deutsche Fußballbund Organisationen auszeichnet, die sich für Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit einsetzen. Auch HAILO nimmt seine Verantwortung ernst, spendet regelmäßig an gemeinnützige Organisationen, kooperiert bereits seit 1968 mit der Lebenshilfe Dillenburg und unterstützt mit einem eigenen Hilfsverein in Not geratene Mitarbeitende.

Auch in Hinblick auf Zukunftsfähigkeit und Innovation gibt es Schnittmengen. Eintracht Frankfurt baut zunehmend auf professionelle Nachwuchsarbeit und stärkt das Nachwuchsleistungszentrum. Zudem gilt man nicht zuletzt durch innovative Projekte der EintrachtTech GmbH als digitaler Verein. Damit ist die Eintracht der ideale Partner für den Ausbildungsbetrieb HAILO, der sowohl hinsichtlich seiner Produkte als auch in Bezug auf die Services immer neue Wege geht.

„Verlässlichkeit und Beständigkeit gehören zu unseren Grundwerten“, so Jörg Lindemann. „Das gilt in gleicher Weise für die Beziehungen zu unseren Partnern. Auch aus diesem Blickwinkel ist es gut, dass wir die Kooperation fortsetzen können.“ In der Saison 2023/24 wird HAILO als Partner von Eintracht Frankfurt also wieder über Bandenwerbung, das Club-Magazin und die Social-Media-Kanäle des Vereins sichtbar sein. „Wir freuen uns sehr auf ein weiteres Jahr mit einer starken Mannschaft.“

Quelle: Hailo