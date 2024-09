Handbewegung statt Knopfdruck

Dank der innovativen Gestensteuerung der Skyline Edge Play sind verschmutzte Hände kein Problem: Funktionen lassen sich einfach per Handbewegung steuern

Mit der Inselhaube Skyline Edge Play präsentiert berbel eine multifunktionale Dunstabzugshaube, die durch ihre Kombination aus modernster Technik, hoher Benutzerfreundlichkeit und elegantem Design überzeugt. Die Küche wird zur Bühne, auf der sich individuelle Szenerien gestalten lassen und die täglichen Kochvorgänge zu einem besonderen Erlebnis werden.

Zu den herausragenden Features der Skyline Edge Play gehört die Gestensteuerung. Diese innovative Funktion ermöglicht es, di Grundeinstellungen von Lift, Licht und Lüfter der Inselhaube bequem per Handbewegung vorzunehmen. Das Hantieren mit feuchten oder verschmutzten Fingern an der Haube ist damit Vergangenheit.

Die Einstellung der Lifthöhe wird durch den seitlich unter der Haube angebrachten Lift-Sensor stufenlos in die gewünschte Position gebracht. Durch die intuitive Gestensteuerung lässt sich die Höhe der Haube nach den individuellen Bedürfnissen des Nutzers und seinen Vorlieben beim Kochen einfach anpassen. Diese Voreinstellungen können über die berbel+ App auch gespeichert werden.

Ein weiterer, vorne mittig platzierter Aktions-Sensor reguliert durch eine kurze Handgeste die Kochfeldbeleuchtung oder passt die Lüfterleistung an. So sorgt die Skyline Edge Play stets für optimale Lichtverhältnisse und eine effiziente Lüftung.

Neben der Gestensteuerung punktet die Skyline Edge Play mit der schlanken Linienführung ihres Korpus und der hochwertigen technischen Ausstattung. Das berbel Prinzip sorgt für eine effiziente Fettabscheidung ohne Filter, während die integrierte Umlufttechnologie die Luft effektiv reinigt und zurückführt. So bleibt die erzeugte Wärme zu 100 % in der Küche erhalten, was nicht nur die Energieeffizienz steigert, sondern auch das Wohlbefinden in der Küche erhöht.

berbel silvergrey arizona

Die umfassenden Funktionen der Skyline Edge Play hier: https://www.youtube.com/watch?v=0RocKMCgB2s

Quelle: berbel