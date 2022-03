HARO Laminatboden Sortiment 2022 mit Potential

Die Produktinnovationen im HARO Laminatboden-Sortiment aus dem Vorjahr sind sehr gut vom Markt aufgenommen worden. Sowohl das astfreie Dekor Eleganza als auch die matte Oberfläche Authentic wurden von den Kunden äußerst positiv bewertet. Als einer der Laminatpioniere am Markt steht die Marke HARO mit ihrem Holz-Know-how für die schönsten Holzdesigns bei hochwertigen Laminatfußböden. Seit Jahren ist das Unternehmen mit seinem Gran Via Format in der Serie Tritty 100 oder mit der hoch abriebfesten (AC6) und feuchtraumgeeigneten Serie Tritty 200 Aqua erfolgreich im Markt positioniert.

Viele Talente: Konsumige Dekore und starke Serien

Mit der weiteren Optimierung der Durchgängigkeit und damit Einfachheit des Sortiments setzt HARO unter dem Stichwort Easy Selling seinen Erfolgskurs weiter fort. So gehört seit dem vergangenen Jahr ein neues, betont ruhiges astfreies Dekor mit natürlichem Farbspiel, die Eiche Eleganza, mit einer edlen, matten ´Authentic-Oberfläche` zum Sortiment. Stark im Trend ist die Premiumserie Tritty 200 Aqua, die sich auch für die Verlegung in Feuchträumen eignet.

Mit Easy Selling mehr Marge machen

Mit dem neuen Easy Selling Konzept von HARO für sein Laminatbodensortiment wird das Verkaufen in 2022 noch einfacher und damit für HARO Handelskunden erfolgreicher. Dazu Klaus Trautner, Leiter Produktmanagement bei HARO: „Mit unserem bewährten Easy Selling Verkaufskonzept machen wir es unseren Handelskunden im Sortimentsjahr 2022 noch einfacher. Ihnen steht ein attraktives Verkaufsdisplay zur Verfügung, das das Verkaufen erfolgreicher macht. Mit 18 deckungsgleichen Dekoren in zwei Formaten wird das Upselling vom Tritty 100 zum Tritty 200 sehr einfach. So profitieren Käufer vom besseren Feuchtigkeitsschutz, der höheren Abriebklasse AC 6 und Händler von einem einfacheren Verkauf.“§

Fakten kurzgefasst:

Tritty Laminatboden in starken Serien

Konsumige Dekore wie Eiche Eleganza

Silent CT – der leiseste Laminatboden der Welt

Wohngesundheit durch Zertifizierung mit dem Blauen Engel

Einfachstes Verlegen durch Top Connect

Höchste Widerstandsfähigkeit und Feuchtraumeignung

Mit Easy Selling einfacher und erfolgreicher verkaufen

Den erfolgreichen Kurs setzt HARO 2022 sowohl mit der bewährten Dekorvielfalt als auch mit der Optimierung der Durchgängigkeit und Einfachheit des Sortiments weiter fort.

Weitere Informationen unter www.haro.com

Quelle: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO