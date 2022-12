Heimtextil 2023 – Inspiration, Know-How und Networking

Wenn sich im Januar wieder die Welt des textilen Interior Designs in Frankfurt trifft, wird die ganze Leidenschaft der Branche erlebbar: In der Halle 4.0 finden Sie ein neues Areal für Fasern und Garne im Umfeld von Decorative & Furniture Fabrics. Treffen Sie in der Future Materials Library in Halle 9.0 auf nachhaltige Materialien der Zukunft und lassen Sie sich von jungen Designern und Nachwuchsprojekten inspirieren! Die Heimtextil Conference Sleep & More bietet spannendes Know-How, mit herausragenden Speakern und neuen, täglichen Sleep Tours.

Mit der Online-Ausstellersuche und der Heimtextil App finden Sie sich leicht auf der Messe zurecht. Und mit dem Online-Ticket und den praktischen Reisetipps kommen Sie bequem und günstig nach Frankfurt.

Die Topthemen für Sie:

Fasern und Garne: neues kompaktes Areal in Halle 4.0 im Umfeld von Decorative & Furniture Fabrics

Ein globales Angebot an Fasern und Garnen für Deko- und Möbelstoffe erwartet Sie zur kommenden Heimtextil – erstmals kompakt und zentral gelegen in einem separaten Areal der Halle 4.0. Damit reagiert die Heimtextil auf die wachsende Nachfrage nach textilen Materialien für die Vorstufe. Ebenfalls in der Halle 4.0 setzt sich ein hochwertiges Angebot an Outdoor-Stoffen, technische Textilien für den Objektbereich und Kunstleder zusammen. Mit dabei sind etwa Firmen wie Citel, Exit Fabrics, mah-ATN oder Vowalon.

Future Materials Library

Sie sind auf der Suche nach Innovationen? Dann lassen Sie sich die „Future Materials Library“ nicht entgehen. Sie zeigt Materialinnovationen im Interior Bereich als Teil des Trend Spaces in Halle 9.0 sowie online. Die internationale Kollektion wird von der Zukunftsagentur FranklinTill kuratiert erarbeitet, die zur Heimtextil 2023 auch für die Konzeption des Trend Space verantwortlich zeichnet.

Heimtextil Conference Sleep & More und Sleep Tours

Die Heimtextil Conference „Sleep & More“ lockt auch diesmal mit einem hochkarätigen Vortragsprogramm. Es verspricht interessanten, innovativen und inspirierenden Input aus der Welt des gesunden Schlafs. Unter den Speakern ist der schweizerische Schlafforscher Dr. Albrecht Vorster, das Hotelkompetenzzentrum sowie Mitglieder des internationalen Trend Councils. Die Konferenz in Halle 11.0 findet an allen vier Messetagen statt. Ergänzt wird das Angebot erstmals durch täglich geführte Touren zu ausgewählten Anbietern aus dem Angebotsbereich „Smart Bedding“.

Junges Design

Die besten Designentwürfe junger Textildesigner kürt der New & Next Hochschulwettbewerb im Rahmen der Heimtextil 2023. Lassen Sie sich von den ungewöhnlichen und frischen Ideen der Nachwuchsdesigner inspirieren. Die besten Entwürfe finden Sie im „New & Next“ Areal in Halle 9.0. Auch in Halle 12.0 geht es um junge Designideen, die von Studierenden der School of Design (Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode) unter dem Titel “Tones of Freedom & Embrace new horizons” zusammengestellt wurden.

Gut vorbereitet zur Messe

Mit der Online-Ausstellersuche gehen Sie optimal vorbereitet auf die Messe: Finden Sie einfach schon vorab alle Aussteller und Produkte, die Sie sehen wollen. Besonders hilfreich: Sie können ganz einfach persönliche Favoriten- bzw. Merklisten erstellen!

Und für die Orientierung vor Ort bietet Ihnen die offizielle Heimtextil Navigator App darüber hinaus einen interaktiven Geländeplan mit Zoom in die Hallenebenen, den Eventkalender mit allen relevanten Terminen und den Audio Guide für die Heimtextil Trends 23/24 in Halle 9.0. Am besten gleich installieren und nichts verpassen!

