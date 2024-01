Hohe Markenbekanntheit von Nolte Küchen in Österreich

„In Deutschland wurde Nolte Küchen dieses Jahr erneut als beliebteste Küchenmarke1 ausgezeichnet, das freute uns natürlich riesig“, so Marketingleiter Simon Hoecker. „Nun auch noch der bekannteste deutsche Küchenhersteller in Österreich zu sein, macht uns einmal mehr stolz.“

Über Nolte Küchen

Die Marke Nolte Küchen steht seit 1958 für außergewöhnliche Qualität, Vielfalt und Service, Zuverlässigkeit und Kontinuität. Nicht nur Küchenplanungen sind möglich – auch der Hauswirtschaftsraum, das Bad oder der Wohnbereich lassen sich mit den Produktlinien gestalten. Für exklusive Fronten steht das Programm nolteneo, das sich auch mit den Nolte Küchen-Programmen kombinieren lässt. Nolte Küchen hat 2022 einen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der in Anlehnung an die Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erstellt wurde: unter anderem ist der Hersteller seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen und bezieht seit 2021 den Strom komplett aus erneuerbaren Energien. Die Geschäftsführung haben Heiko Maibach, Rüdiger Schliekmann und Manfred Wippermann inne und produzieren mit rund 1.460 Mitarbeiter*innen in Löhne und Melle auf über 113.000 qm mehr als 880 Küchen pro Tag. Zusammen mit Nolte SPA und Express Küchen gehört das Unternehmen zur Nolte Gruppe.

Quelle: Nolte Küchen