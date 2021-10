ICONIC AWARDS 2021: Zwei Auszeichnungen für BOSSA Walnuss

Das Echtholz-Oberflächenprogramm BOSSA überzeugt mit seiner Flexibilität. Exemplarisch kann es als frei stehendes Küchenelement eingesetzt werden oder als subtiler Akzent im Hintergrund wirken. Jede Variante besticht durch edle Einfachheit und strahlt Finesse sowie Zurückhaltung zugleich aus. Foto: LEICHT | P. Schumacher

LEICHT steht für zeitloses Design, ausgewählte Materialien und höchste Fertigungsqualität. Mit dem Echtholz-Oberflächenprogramm BOSSA hat der Premium-Hersteller aus Waldstetten ein innovatives, charakteristisches Produkt auf den Markt gebracht und mit ihm neue Maßstäbe gesetzt. Das hochwertige Material erfüllt ganz unterschiedliche Anforderungen und eignet sich ideal für diverse Interieurs. Die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten ermöglichen es jedem, eine ganz individuelle Note umzusetzen.

Die Neuheit überzeugt mit schier endlosen Möglichkeiten bei der Einrichtungsästhetik wie beim modernen Innenausbau. Einsetzbar im gehobenen Küchensegment, bei der Wohnraumkonzeption, im Badezimmer und als Designelement mit dreidimensionaler Wirkung. Intelligente LEICHT Fertigungsstrukturen ermöglichen zudem, hochflexibel auf individuelle Anforderungen zu reagieren.

LEICHT steht für zeitloses Design, ausgewählte Materialien und höchste Fertigungsqualität. Mit dem Echtholz-Oberflächenprogramm BOSSA hat der Premium-Hersteller aus Waldstetten ein innovatives, charakteristisches Produkt auf den Markt gebracht und mit ihm neue Maßstäbe gesetzt. Das hochwertige Material erfüllt ganz unterschiedliche Anforderungen und eignet sich ideal für diverse Interieurs. Die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten ermöglichen es jedem, eine ganz individuelle Note umzusetzen.

Die Neuheit überzeugt mit schier endlosen Möglichkeiten bei der Einrichtungsästhetik wie beim modernen Innenausbau. Einsetzbar im gehobenen Küchensegment, bei der Wohnraumkonzeption, im Badezimmer und als Designelement mit dreidimensionaler Wirkung. Intelligente LEICHT Fertigungsstrukturen ermöglichen zudem, hochflexibel auf individuelle Anforderungen zu reagieren.

BOSSA vereint Formensprache, Funktionalität, Zeitlosigkeit, Variabilität und Eleganz in einem Produkt. Bei den „ICONIC AWARDS 2021: Innovative Architecture“ war dies das ausschlaggebende Kriterium für die zweifache Auszeichnung des LEICHT-Programms. Der renommierte, internationale Architektur- und Designwettbewerb des Rat für Formgebung prämiert visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Der Fokus liegt dabei auf der ganzheitlichen Inszenierung und dem Zusammenspiel der Gewerke im Kontext der Architektur. Bei der diesjährigen Ausführung des Wettbewerbs verlieh die sechsköpfige, internationale Expert:innen-Jury BOSSA Walnuss die Auszeichnungen „Winner“ in der Kategorie „Produkt“ sowie „Selection“ in der Kategorie „Innovative Material“.

„Mit der Markteinführung von BOSSA vor einem Jahr sind wir dem Anspruch nach stilvoller Gestaltungsfreiheit und Innovation gerecht geworden. Wir wollten Designvariationen erweitern, ohne an Grenzen zu stoßen. Neue Perspektiven bei Raumkonzeptionen aufzeigen, die langlebig, aber nicht alltäglich sind. Und ein Marktsegment eröffnen, an dem der Handel erfolgreich teilhaben kann“, kommentiert Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender der LEICHT Küchen AG. „Neben vielen LEICHT Produktlinien ist auch BOSSA schon jetzt ein Erfolgsprogramm. Die Attraktivität dieser Produktneuheit beruht auf Ästhetik, Variabilität und auf der Qualität des Materials. Über die aktuellen internationalen Auszeichnungen freuen wir uns sehr. Sie sind zusätzliche Bestätigungen und Wertschätzungen für erfolgreich realisierte Visionen. Umso mehr, da Händler wie auch Endkunden profitieren.“ BOSSA ist architektonisch, modern, mutig – das hat auch die Jury des ICONIC AWARDS 2021 so gesehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT