IKEA Österreich startet Lehrlingsoffensive

IKEA möchte jungen Menschen in Österreich die Möglichkeit geben, gemeinsam mit dem Unternehmen zu wachsen. Deshalb werden 40 Lehrlinge gesucht, die ab kommendem Herbst in den sieben Einrichtungshäusern sowie im Logistikzentrum Wels ausgebildet werden sollen.

„In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu geben und ihnen einen reibungslosen Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Umso mehr freut es uns, ab September wieder 40 neue Jungtalente bei IKEA begrüßen zu dürfen“, erzählt Thomas Hiesberger, Country People & Culture Manager IKEA Österreich. Lehrlinge werden bei IKEA umfassend ausgebildet und erhalten einen umfangreichen Einblick in alle Abläufe – sei es im Einrichtungshaus oder im Logistikzentrum. „Wir nehmen uns viel Zeit, damit die Auszubildenden alle Bereiche im Unternehmen kennenlernen. Unsere Lehrlinge bekommen nach der Ausbildung nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten – ihnen stehen auch alle Türen offen“, erklärt Thomas Hiesberger. Der Oberösterreicher ist selbst das beste Beispiel dafür: Seine Karriere startete Hiesberger 1993 als Lehrling bei IKEA Haid – mittlerweile ist er als HR-Chef für die rund 3.200 IKEA MitarbeiterInnen in ganz Österreich zuständig.

Lehrberufe bei IKEA

IKEA bietet österreichweit folgende Lehrberufe an: Einzelhandelskauffrau/-mann mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung, Systemgastronomiefachfrau/-mann, Betriebslogistikkauffrau/-mann. Bewerben kann man sich ab sofort online unter IKEA.at/Jobs. Einzelhandelskauffrau/-mann mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung. Auf Lehrlinge im Bereich Einzelhandel wartet viel Abwechslung und ein umfangreiches Aufgabengebiet. Neben einem sehr intensiven Kundenkontakt erhält man eine detaillierte Ausbildung im aktiven Verkauf – von der Verkaufssteuerung, der Sortimentspräsentation bis hin zum Kundenservice. IKEA Lehrlinge lernen das gesamte IKEA Sortiment kennen und entwickeln kreative Einrichtungsideen – passend zu den Bedürfnissen der KundInnen.

Systemgastronomiefachfrau/-mann

IKEA ist nicht nur ein Einrichtungshaus, sondern auch eines der größten Gastronomieunternehmen Österreichs. Lehrlinge im Bereich der Systemgastronomie tragen nicht nur maßgeblich zum genussvollen Einkaufserlebnis der KundInnen bei – in der Ausbildung erwartet sie ein spannendes Aufgabengebiet mit viel Abwechslung und Herausforderungen. Neben der Zubereitung und Präsentation von warmen und kalten Speisen, lernen Lehrlinge auch, was ein erfolgreiches Konzept in der Systemgastronomie ausmacht: von der Kostenplanung bis hin zur Qualitätskontrolle.

Betriebslogistikkauffrau/-mann

Organisationstalente sind perfekt in der IKEA Logistik aufgehoben. Als Betriebslogistikkauffrau/-mann lernt man in der Lehrzeit die unterschiedlichen Logistik-Prozesse kennen: von der LKW Entladung über die Einlagerung bis hin zur Bereitstellung der Waren für die KundInnen. Ebenso ein Teil der Ausbildung sind die clevere Planung von Warenflüssen, Lagerstandkontrolle sowie die branchen-, betriebs- und produktspezifische Lagerungsvorschriften und natürlich vieles mehr.

Wie es ist, einen Lehrberuf bei IKEA auszuüben, erzählen drei Lehrlinge in diesem Video. Weitere Infos zur Lehre bei IKEA gibt es online unter IKEA.at/Lehre.

Quelle: IKEA