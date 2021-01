berbel Skyline Deckenlifthauben – Lifestyle Produkte mit Mehrwert für die Küche

Das Design hochwertiger Küchengeräte gehört heute zum guten Ton. Aber auch technologische Innovationen, die den Alltag vereinfachen, sind mehr als je gefragt. Ein störungsfreies Handling beim Kochen wird beispielsweise auch durch eine Sekundärbelüftung an der Eintrittsfläche des Dunstabzugs unterstützt. Bei berbel nennt man das „BackFlow“. Eine patentierte Technik, bei der ein Teil der Luftmenge zur Ansaugöffnung des Dunstabzugs gelenkt wird. Die Effizienz bei der Beseitigung von Koch- und Bratdünsten wird so

gesteigert und Kondensat verhindert.

Das Paradebeispiel für technischen wie emotionalen Mehrwert ist die Deckenlifthaube Skyline Frame. Hinter ihrem industriellen Charme, geprägt durch das mattschwarze Quadratrohr und die passende schwarze Deckenkonsole, verbirgt sich ein technisches

Wunderwerk. Ein Highlight der Skyline Frame ist die individuell einstellbare Effektbeleuchtung. Sie lässt sich von fast Weiß, bläulich-kühl bis hin zu warmem Kupfer per Fernbedienung justieren und sorgt je nach gewünschtem Szenario für das perfekte Ambiente. Die komfortable Liftfunktion bietet Kopffreiheit und für jeden Nutzer den individuell einstellbaren Abstand zum Kochfeld.

Premiumprodukte mit dem Plus

„Eine Luftreinigung, die den Einsatz von leistungsmindernden Fettfiltern überflüssig macht und Lichtobjekte, die schwebend von der Decke herabgleiten, das sind wahre Funktionswunder und echte Lifestyle-Produkte“, erläutert Karl von Bodelschwingh und ergänzt: „Wir bieten den Kunden das i-Tüpfelchen für die Küchenausstattung und den Mehrwert für die Premiumklasse.“ Ein Thema, das dem CEO von berbel besonders am Herzen liegt. Das bedeutet, nicht nur für jede Anforderung eine Lösung parat zu haben, sondern beste Qualität zu liefern. Der Faktor „Emotion“ spielt bei den berbel Produkten eine wesentliche Rolle. So beherrscht die berbel „Skyline Serie“ die Klaviatur der ungeahnten Möglichkeiten – ob Liftfunktion, Lichtobjekt, Regaldesign oder auch ein integriertes Soundsystem als Ouvertüre für gelungene Abende – die berbel Technik und spezielle Effekte machen aus einem rein funktionalen Dunstabzug ein Lifestyle-Objekt. Luftreinigung

inklusive.

Das ist eine berbel

berbel ist Innovationsführer im Bereich der Dunstabzüge und Spezialist in der Küchenlüftung für den Privathaushalt. berbel Produkte werden am Standort Rheine in Westfalen entwickelt und zusammengebaut. Die Produktpalette hält für jeden Kunden das passende Gerät bereit. Wand- oder Inselhauben, Kopffrei- oder Einbauhauben, aber auch Muldenlüfter gehören zum Portfolio. Und wenn ein Dunstabzug das Werk im westfälischen Rheine verlässt, erwartet den Besitzer ein Unikat – Made in Germany. Ein berbel Dunstabzug wird ausschließlich aus den besten Komponenten gefertigt. Moderne EC-Lüfter Motoren eines führenden deutschen Herstellers, bruchsicheres Glas, rostfreier und antimagnetischer Edelstahl, langlebige LEDs und kapazitive Bedienfelder, die selbst mit nassen Fingern zuverlässig auf Berührung reagieren, machen den Unterschied aus.

