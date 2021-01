Kirk Mangels in den Vorstand des BVDM kooptiert

Der Diplom-Ökonom verfügt über langjährige Branchenerfahrung, stieg 2007 als Wirtschaftsredakteur in die markt intern Verlag GmbH ein. Ab 2008 zeichnete er unter anderem für die Redaktion Möbel-Fachhandel als Chefredakteur verantwortlich. Später gründete Kirk Mangels die verlagseigene Unternehmensberatung die Düsseldorfer mi+ Consulting GmbH und wurde ihr Geschäftsführer. Am 1. November 2013 übernahm Kirk Mangels die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK) inklusive der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften. Seit 2018 ist er als Vorstand der Dreieicher MHK Group für die Bereiche Marketing, Unternehmenskommunikation, Bildungseinrichtungen und Digitalisierung zuständig.

BVDM-Präsidiumsmitglied Markus Meyer erklärt: „Kirk Mangels ist in der Branche seit über einem Jahrzehnt bestens vernetzt und mit vielen Unternehmen persönlich verbunden. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen Brancheninsider gewonnen haben, der durch seine Kooptation in den Vorstand die Arbeit des Handelsverbandes Möbel und Küchen tatkräftig unterstützt. Herr Mangels bringt durch seine verschiedenen Tätigkeiten eine hohe Handelsexpertise mit.“

Der Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) ist die berufspolitische und branchenfachliche Interessenvertretung des Fachhandels mit Möbeln, Küchen, und Einrichtungsgegenständen in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von rund 8.500 Unternehmen an rund 10.000 Standorten mit ca. 140.000 Beschäftigten. Der BVDM ist Fachverband im Handelsverband Deutschland (HDE).

Der Handelsverband Wohnen und Büro ist die Dachorganisation des Handelsverbandes Möbel und Küchen (BVDM), des Handelsverbandes Büro und Schreibkultur (HBS) sowie des Handelsverbandes Koch- und Tischkultur (GPK). Er ist die berufspolitische und fachliche Interessenvertretung des Fachhandels der entsprechenden Branchen in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von rund 15.000 Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hwb.online

Quelle: BVDM