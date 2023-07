imm cologne 2024 steht im Zeichen von „Connecting Communities“

Gemeinschaftliche Konzepte gewinnen zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Menschen sind zum gemeinsamen Nutzen von Räumen und Gegenständen bereit, nicht nur aus praktischen und finanziellen Gründen, sondern auch aus dem Bedürfnis nach Verbundenheit und sozialem Miteinander. Konzepte wie Coworking, Coliving, Community Gardening und Carsharing verzeichnen eine wachsende Anhängerschaft, da sie zahlreiche Vorteile bieten. Dazu gehören neben der Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls auch erhöhte Flexibilität, Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit und erweiterte Networking-Möglichkeiten, was wiederum zu Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen führt.

Auch in der Einrichtungswelt wird dieser Wandel zu mehr Gemeinschaftlichkeit zunehmend relevanter. Die Branchenprofis reagieren nicht nur auf die steigende Nachfrage nach innovativen Ansätzen und Produkten, die die Bedürfnisse einer vernetzten und gemeinschaftsorientierten Gesellschaft erfüllen, sondern zeigen sich gemeinschaftlichen Konzepten gegenüber auch selbst aufgeschlossen. Mit ihrem neuen Leitthema „Connecting Communities“ greift die imm cologne diese gegenwärtige Entwicklung auf.

„Als zentraler Branchentreffpunkt ist es unser Ziel, den Austausch und die Vernetzung innerhalb der Einrichtungswelt aktiv voranzutreiben. Durch ein innovatives Messekonzept und vielfältige Event- und Networkingformate möchten wir die Zusammenarbeit der Interior-Professionals gezielt fördern und sie dazu befähigen, gemeinschaftlich stärker zu agieren“, erklärt Dick Spierenburg, Director der imm cologne.

Ausstellerinnen und Aussteller können sich so zum Beispiel zum gemeinsamen Standentwurf und -bau zusammenschließen und sich das Standcatering teilen. Dadurch profitieren sie nicht nur von effektiven und kostengünstigen Präsentationsmöglichkeiten, sondern auch von den daraus resultierenden kreativen Synergien. Die individuellen Eigenschaften und Besonderheiten der einzelnen Marken bleiben dabei erhalten.

Innovatives Messeerlebnis verbindet



Communities bilden und Branchenteilnehmende verbinden, soll jedoch nicht nur auf das Einrichten gemeinschaftlicher Standflächen beschränkt bleiben. Ausstellerinnen und Aussteller und Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, sich auch über die Messestände hinaus zu vernetzen. Das Konzept „The Circles“ feierte auf der imm Spring Edition Premiere und bietet verschiedene Arten von Content- und Eventplattformen. Auf runden Flächen, den sogenannten „Circles“, präsentieren neben hochkarätigen Ausstellern, auch Gäste aus der Medien- und Bildungslandschaft, Start-ups sowie Vertreterinnen und Vertreter aus anderen Branchen in kompakten Installationen ihre Visionen vom Design und Interior.



Neu auf der imm cologne 2024 und als Teil der verschiedenen Circle-Typen wird es eine prominentere Rolle für Hospitality-Bereiche geben. Networking, zufällige Begegnungen und einfach nur eine gute Zeit haben: Das alles findet dort statt, wo für das kulinarische Wohl gesorgt ist. In entspannter Atmosphäre wird der persönliche Austausch angeregt und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Diese ganzheitliche Herangehensweise schafft ein Gefühl der Verbundenheit, das über die klassische Messeerfahrung hinausgeht.

Die Geschäftsleitung der Köln Messe freut sich über Aussteller und Besucher für die imm 2024.

Hohe Nachfrage für die imm cologne 2024

Auch wenn die imm cologne noch sechs Monate entfernt ist, verzeichnet die Messe bereits eine beeindruckende Resonanz namhafter Aussteller. Marktführende Unternehmen wie Actona, Adova, Antonio Lupi, Artifort, Blomus, Bretz, BW Bielefelder Werkstätten, Calia, COR, Dormiente, Draenert, Edra, EMU, Ethnicraft, fan frankenstolz, Gauthier France, Fermob, FreiFrau, Furninova, Hjordt Knudsen, Kare, Kettnaker, Koinor, Gandia Blasco, Interlübke, Janua, Jori, Leolux, Mobimex, Mobitec, Montis, Natuzzi, Prostoria, Schramm, Team 7, Tvilum, Vispring und Voglauer haben ihre Teilnahme bestätigt. Der positive Vertriebserfolg während der Early-Bird-Phase belegt die starke Nachfrage und unterstreicht die Bedeutung der imm cologne als führende Plattform für die Interior-Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Köln Messe