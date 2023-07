M.O.W. – Internationale Polstermöbel-Kompetenz

Das internationale Ausstellerspektrum reicht vom Spezialisten bis zum Big Player und namhaften Neuausstellern wie Ekornes/Stressless, Hjort Knudsen, Euro Comfort mit E. Schillig, Altoni, Alfemo, Kuka und Superb.

Polstermöbel sind weltweit aus Wohn-, Schlaf- und auch Büroräumen nicht mehr wegzudenken. Polstermöbel laden zum Entspannen, Ausruhen und geselligen Beisammensein ein. Mit ihrer vielseitigen Funktionalität, ihrem wohnlichen Design und ihrer Fähigkeit, Räume zu verwandeln, sind Polstermöbel sowohl für Verbraucher als auch für Einrichtungsexperten von großer Bedeutung und eine tragende Umsatzsäule im Möbelhandel. Die M.O.W. widmet sich vom 17. bis 21. September 2023 dieser wichtigen Warengruppe und präsentiert ein breites Ausstellerspektrum vom Preiseinstieg bis zur gehobenen Mitte.

Sitzmöbel-Spezialisten von ADA bis Wersal

Neben namhaften Neuausstellern zeigen langjährige Partner wie ADA, Restyl, Easysofa, Benformato, Primavera, Exxpo, Jakobsen, Bali, Sass, Domo, Weinrich, Libra Sofa, Femo, Atlantic, Istikbal, Ipek, Modam’s Mobilya, Libro und Prima ihr Können. Marken wie Calia, Nicoletti, Incanto, Contempo und Dienne Salotti stehen für italienische Polsterkompetenz. Darüber hinaus setzen Polsterspezialisten aus Benelux und Skandinavien gefragte Trends und Akzente wie Furninova, Flexlux, Conform, Theca, Scapa, Vilmers und Innovation. Stark vertreten sind zudem Polen und die baltischen Staaten mit Ausstellern wie Benix, Wersal, Notto, Home Group, Dom Art, Genpol, Kauno Baldai und Intertrend. Aber auch asiatische Marktgrößen wie HTL, Violino, Man Wah und Kuka finden sich auf der M.O.W. im Messezentrum Bad Salzuflen ein.

Gerhard Vorraber, Margot Wisiak, Fa. ADA

Polstermöbel ermöglichen eine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Einrichtungsstile und Raumgrößen. Sie sind in einer Vielzahl von Stoffen, Ledern, Farben und Designs erhältlich, sodass Verbraucher die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Vorlieben und den Stil ihres Zuhauses widerzuspiegeln. Darüber hinaus bieten sie modulare Optionen, bei denen verschiedene Komponenten kombiniert und angepasst werden können, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Die aktuellen Trends in der Polstermöbelbranche zeigen eine zunehmende Fokussierung auf Nachhaltigkeit, Multifunktionalität, skandinavische Einflüsse und Individualisierung. Polstermöbelkäufer können sich auf ein Feuerwerk an Innovationen in Form, Farbe und Funktion, Technik, individuellem Sitzkomfort, Sitztiefe und Bezugsvielfalt freuen.

Für Polstermöbel und alle weiteren Produktgruppen werden zur M.O.W. 2023 insgesamt rund 500 Unternehmen aus über 40 Nationen erwartet. Die Aussteller repräsentieren mit ihrem Angebot die gesamte Bandbreite des konsumigen Einrichtens für alle Wohnbereiche, alle Sortimente und alle Vertriebskanäle. Die Preislagen konzentrieren sich vom Preiseinstieg bis zur gehobenen Mitte. Neben Systemprogrammen für das klassische Einrichten finden sich flach verpackte Mitnahmeartikel, Dropship-Angebote für den E-Commerce sowie Aktionswaren, Topseller und Frequenzbringer.

Die M.O.W. 2023 bietet wieder ein einzigartiges Möbelerlebnis und beste Voraussetzungen für die Sortimentsfindung“, betonen M.O.W.-Macher Bernd Schäfermeier und Maximilian Richter. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch“.

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 17. bis 21. September 2023.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen. Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe