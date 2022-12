imm Spring Edition: Die Vorfreude auf das Branchen-Wiedersehen in Köln steigt

Die aktuelle Zwischenbilanz lässt die Interior-Design-Branche nach zweijähriger Pandemiepause wieder selbstsicher in die Zukunft blicken. Die imm Spring Edition wird auf sieben Hallenebenen mit einer Brutto-Ausstellungsfläche von 132.000 qm² stattfinden. Neben dem vom Stil der Kunstmesse Art Cologne inspirierten Pure Galleries Konzept erhält auch der konsumrelevante Home Bereich mit dem Format Interior Platforms eine Neuerung.

„Die imm cologne ist für uns die Messe, auf der wir internationale Kundengruppen erreichen, die wir auf anderen Veranstaltungen nicht treffen. Wir freuen uns auf Köln“, sagt Ralf Lötfering, Vertriebsleiter DACH für Mobitec. So sieht es auch Marc Greve, Geschäftsführer von Polipol: „Wir freuen uns auf die persönlichen Begegnungen und den Austausch in Köln.“ Die Spring Edition bietet der Branche erstmals seit langer Zeit wieder die Gelegenheit in Köln nationale und internationale Einrichtungslösungen in konzentrierter Form „live“ zu präsentieren. Michael Schäfer, Sales Manager DACH Hjort Knudsen, blickt mit Vorfreude auf die Messe: „Hjort Knudsen nimmt gerne an der imm spring Edition 2023 teil, um die Leitmesse imm cologne zu stärken.“ Die einmalige Terminverlegung auf den Juni hat mit pandemiebedingten Unsicherheiten in der Vergangenheit aufgeräumt. Martin R. Fütterer, Geschäftsfeldleiter bei Voglauer, bestätigt dies: „Die imm cologne war für uns immer der Ort, an dem wir dem Markt unsere Neuheiten gezeigt haben. Die Entscheidung in den Juni zu gehen, bietet uns die Chance unsere Neuentwicklungen der gesamten Branche zu zeigen.“

Die Hallenstruktur wird 2023 an die Sonderedition der imm cologne angepasst. „Mit der imm Spring Edition möchten wir den passenden Rahmen für effektives Business setzen. Wir haben uns daher für ein kompaktes Format mit sieben Messehallen entschieden. So soll der Fokus auf Business-zentriertem Austausch liegen und die Beteiligung für die Ausstellenden zudem gut kalkulierbar sein“, so Bernd Sanden, Director der imm spring Edition.

Der Themenbereich Home belegt im kommenden Jahr die Hallen 5, 6 und 10 des Kölner Messegeländes. Sowohl moderne Möbel für gehobenen Wohnkomfort als auch Mitnahme-Möbel für junges Wohnen werden präsentiert. Sitzmöbel, Schlaf- und Wohnzimmer-Ausstattungen, Kindermöbel, Regalsysteme, Fachsortimente und Accessoires gehören zum umfassenden Home Angebot.

In Halle 10.1 erhält zudem das neue Format Interior Platforms Einzug. Damit werden ab 2023 auch die Themen Wand, Boden, Licht, Bad (Möbel und Zubehör), Gebäudetechnik und Einrichtungselemente abgedeckt und runden das umfassende Angebot der imm Spring Edition ab.

Der Home Sleep Bereich mit Sleep Lounge und Pillow Talks füllt die gesamte Halle 9. Hier geht es im Schwerpunkt um innovative Produkte und Konzepte rund um das Thema Schlafen. Die Fachbesucherinnen und Fachbesucher können sich auf revolutionäre Matratzen- und Schlafsysteme, Boxspring-Betten, Wasserbetten und hochwertige Accessoires und Textilien freuen.

Pure Galleries, das neu konzipierte Format für High End Design, feiert in Halle 11.2 Premiere und versetzt Ausstellende und Fachbesuchende in die Atmosphäre einer Kunstgalerie. Im galerieartigen Ausstellungskonzept werden Innovationen rund um die Themen Einrichtung, Farbwelten, Möbel, Leuchten, Textilien, Tapeten und Accessoires inszeniert. Die Speakers Corner – ein Forum für Neuheiten und Innovationen aus dem Bereich Wohnen – fungiert als Treffpunkt mitten in der Halle und regt zum weiteren Austausch an.

Der Hallenplan der imm Spring Edition

