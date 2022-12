Pelipal investiert in nachhaltige Logistik

Eine autarke Logistik mit eigenem Fuhrpark gehört zu den hohen Qualitätsansprüchen von Pelipal. Denn so wird sichergestellt, dass Händler pünktlich und zuverlässig beliefert werden. Nun hat das Unternehmen mit Sitz in Schlangen seine Flotte erweitert und setzt zukünftig auf die nutzlastoptimierten Sattelauflieger von BERGERecotrail®. Die in Leichtbauweise hergestellten Auflieger haben ein minimales Eigengewicht und dadurch gleich mehrere Vorteile. So bedeutet ein minimiertes Eigengewicht eine höhere Nutzlast: Es kann mehr Ladung transportiert werden, wodurch sich die Anzahl der Fahrten reduziert. Das geringe Gewicht senkt zudem den Kraftstoffverbrauch um bis zu 1,5 Liter auf 100 km. Gleichzeitig entstehen durch weniger Fahrten und weniger Verbrauch auch weniger CO 2 -Emissionen.

Mit Blick auf die steigenden Kosten für Energie und Kraftstoff sowie die zunehmende Sensibilisierung für Umweltschutz ist insbesondere in den Unternehmen nachhaltiges Denken erforderlich. Energie- und Ressourceneffizienz, aber auch nachhaltige Strukturen und Prozesse sind gefragt. Deshalb investiert Pelipal mit den neuen nutzlastoptimierten Aufliegern in eine nachhaltigere Logistik – und damit in die Zukunft. Denn ökonomische Effizienz ist ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb. Zugleich setzt Pelipal ein Statement für mehr ökologische Verantwortung im Transportwesen. Weniger Lärm sowie die Kraftstoff- und CO 2 -Einsparungen kommen Menschen und Umwelt zugute.

Pelipal gehört mit rund 600 Mitarbeitern zu den führenden Badmöbelherstellern Europas und bietet ein breites, klar nach Zielgruppen segmentiertes Angebot von Einrichtungslösungen. Trotz internationaler Ausrichtung setzt das Unternehmen konsequent auf den Produktionsstandort Deutschland und fertigt fast vollständig Made in Germany.

