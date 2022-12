imm Spring Edition will mit Pure Galleries überraschen

Pure Galleries: Anspruchsvolles Convenience-Format mit Event-Charakter

Inspiriert vom Erscheinungsbild von Kunstgalerien und Kunstmessen wie der Art Cologne entstand das Konzept Pure Galleries für eine hochkarätige Präsentationswelt aus minimalistischen, personalisierbaren Markenräumen. „Repräsentativ, erlebnisorientiert, planbar, unkompliziert, kompakt und preiswert“, so fasst der neue imm cologne-Director und langjährige Creative Director Dick Spierenburg das neue Ausstellungsformat Pure Galleries in sechs Keywords zusammen. „Pure Galleries ist ein kompaktes, kreatives Konzept, das perfekt zu Einrichtungsmarken mit hohem Anspruch an ihre Markenidentität passt. So präsentiert man sehr modern seine aktuellen Produkte zielgruppengerecht für die Märkte. Das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis macht die Teilnahme an der Spring Edition der imm cologne 2023 damit zu einer Win-win-Situation.“ Beim neuen Format ist der Name Programm: Angelehnt an großzügige Ausstellungsformate aus dem Kunstbereich, vermitteln die Räume von Pure Galleries die Atmosphäre einer Kunstgalerie. Rund 75 Stände in unterschiedlichen Größen, Formen und Anordnungen werden in Halle 11.2 bekannten Markenherstellern der Einrichtungsbranche eine Heimat bieten und für die Besucher der Spring Edition ein weiterer Anziehungspunkt sein. Ein Treffpunkt mitten in der Halle ist die Speakers Corner – ein Forum, in dem Neuheiten, neue Entwicklungen aus dem Bereich Wohnen und Branchen-News diskutiert werden. Ein gemeinsam nutzbares Café rundet das Angebot der Pure Galleries ab. Fachbesucher der imm Spring Edition profitieren von einer großzügigen Ausstellungsarchitektur mit hoher Aufenthaltsqualität. Pure Galleries ist ein neues Format zum Entdecken von inspirierenden Einrichtungsthemen, neuen Farbwelten, neue Möbel, Leuchten, Textilien, Tapeten und Accessoires.

Pure Galleries das neue Format auf der imm Spring Edition

Geplante Ausstellungsarchitektur mit individuellem Messedesign

Die Aussteller können aus vier Standgrößen zwischen 25 und 72 Quadratmetern wählen. Die rechteckigen Räume sind 3 Meter hoch, verfügen über Lichtstrahler und gestaltbare Wände mit einer Auswahl aus fünf angesagten Farben. Der durchgehende Fußboden ist Teil der Hallen-Architektur und ein wichtiges Gestaltungselement, um den Galerie-Charakter zu realisieren. Wie schwebend wirkende Wände, Rasterdecken und Begrenzungen bieten Gestaltungsspielraum, um die inspirierenden Markenwelten der Aussteller zu inszenieren. „Wir haben unseren Ausstellern zugehört und mit Pure Galleries ein neues Format installiert, das eine Lösung für die aktuellen Herausforderungen darstellt und für Aussteller nun eine kalkulierbare Beteiligungsmöglichkeit für die Spring Edition bietet. Mit Pure Galleries gibt es kaum noch Ausreden für die Nichtteilnahme an der Spring Edition der imm cologne 2023“, äußert sich Direktor Bernd Sanden selbstbewusst.

Bernd Sanden und Dick Spierenburg

Die Pure Galleries Standbau-Pakete Präsentieren Sie Ihre Produkte in minimalistischen, personalisierbaren Markenräumen. Wählen Sie zwischen 4 Standgrößen (24,75 m², 36,00 m² , 49,50 m², 72,00 m²)

(24,75 m², 36,00 m² , 49,50 m², 72,00 m²) Es stehen Ihnen 5 zeitlose und aktuelle Wandfarben zur Verfügung.

Beispiel Standbau für 49,50 m² Grundfläche 11,00m x 4,50m

Standbaukonstruktion

Standnummer

Stromanschluss

Beleuchtung: 8 Strahler

Standreinigung

Marketingpaket

abschließbarer Wandschrank

Weitere Beispiele für den Standbau finden Sie im Exposé (.pdf) .

Pure-Aussteller sind vom Galleries-Konzept begeistert

„Das Galleries-Konzept kommt bei unseren Pure-Ausstellern überaus gut an“, kann Dick Spierenburg den aktuellen Stand wiedergeben. „Wir haben das Konzept ausgewählten Ausstellern vorgestellt, und das Feedback hat gezeigt das wir auf dem richtigen Weg sind. „Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen erste sehr gute Namen verkünden können,“ ergänzt Bernd Sanden.

Die imm Spring Edition findet vom 4. bis 7. Juni 2023 in den Kölner Messehallen statt.

Der vorläufige Hallenplan der imm Spring Edition

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 26.04. – 28.04.2023

imm Spring Edition – The interior business event, Köln 04.06. – 07.06.2023

spoga+gafa – Die Gartenmesse, Köln 18.06. – 20.06.2023

Quelle: Köln Messe