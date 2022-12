Parador stärkt Geschäftsleitung – Neuer CTO

Parador hat sein Geschäftsleitungsteam komplettiert: Pier Vincenzo Marozzi, Lutz Michaelsen, Stefan Kükenhöhner und Ulrich Ketteler (v.l.)

Seit 1. Dezember 2022 zeichnet Pier Vincenzo Marozzi als neuer Chief Technology Officer (CTO) für die Themenbereiche Produktion, Produktentwicklung sowie Qualitäts- und Umweltmanagement bei Parador verantwortlich. Gemeinsam mit Stefan Kükenhöhner, Ulrich Ketteler und Lutz Michaelsen gehört der gebürtige Offenbacher dem Geschäftsleitungsteam an. Stefan Kükenhöhner trägt in der übergeordneten Funktion als Geschäftsführer weiterhin die Gesamtverantwortung für die unternehmerischen Entscheidungen und Prozesse.

„Mit Pier Vincenzo Marozzi haben wir einen erfahrenen Experten im Bereich der Produktions- und Prozesssteuerung gewinnen können, der unseren ambitionierten Wachstumskurs maßgeblich mit unterstützen wird. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und einen engen Austausch im nun komplettierten Geschäftsleitungsteam“, betont Geschäftsführer Stefan Kükenhöhner.

Pier Vincenzo Marozzi war zuletzt als Head of Production & Technology Management für die Roto Frank FFT GmbH tätig, einem internationalen Hersteller für Fenster- und Türbeschläge. Zuvor hat Marozzi in langjährigen Führungspositionen in verschiedenen produzierenden Branchen umfangreiche Erfahrungen gesammelt.

Die Geschäftsleitung wird komplettiert durch Ulrich Ketteler als Chief Financial Officer (CFO) sowie Lutz Michaelsen in der Funktion des Chief Supply Chain Officer (CSCO).

Ulrich Ketteler schaut auf eine über 25-jährige Karriere in verschiedenen Positionen bei Parador zurück: 1995 startete der studierte Ingenieur der Holztechnik und übernahm bereits im Folgejahr die Leitung des Fachbereichs Material- und Arbeitssteuerung Flächenprodukte. Nach weiteren Leitungsfunktionen im Bereich Materialsteuerung und Controlling übernahm Ketteler 2017 die Führung des gesamten Finanzbereichs. Seit August 2020 ist Ulrich Ketteler Mitglied der Geschäftsleitung von Parador. In der Funktion als CFO verantwortet der 57-Jährige die Bereiche Finance und Controlling.

Lutz Michaelsen stieß 2006 als Leiter Prozesslogistik zu Parador und leitete ab 2007 die gesamte Logistik von Parador. Seit 2017 zeichnet der studierte Diplom-Wirtschaftsinformatiker als Head of Supply Chain Management für sämtliche Prozesse entlang der Wertschöpfungskette verantwortlich. Im August 2022 wurde Lutz Michaelsen in die Geschäftsleitung von Parador berufen. Als CSCO steht der 47-Jährige den Fachbereichen Einkauf, Logistik, Materialmanagement, IT sowie Customer Service Processing vor.

Die Gesamtverantwortung bei Parador übernimmt weiterhin Stefan Kükenhöhner als Geschäftsführer und Chief Sales Officer (CSO). Stefan Kükenhöhner übernahm im September 2019 als Mitglied der Geschäftsleitung die neu geschaffene Funktion des CSO bei Parador. Im Januar 2020 rückte der studierte Betriebswirt in die Geschäftsführung auf. Dem 54-Jährigen sind die Bereiche Vertrieb, Produktmanagement, Personalwesen, Marketing sowie die Parador Academy direkt unterstellt.

