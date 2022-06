In den Messehallen wird es wieder creativ!

Von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. August 2022 können Fachbesucher der creativ salzburg 2022 vielfältige und abwechslungsreiche Produktideen und Saisonneuheiten endlich wieder live vor Ort riechen, fühlen und bestaunen.

Last Minute & Must Haves für 2023

Fachbesucher erhalten einen exklusiven Einblick in die neue Frühjahrskollektion 2023 und können trendige Ideen und Inspirationen für die Erweiterung ihres Ganzjahressortiments mitnehmen. Außerdem bietet die creativ salzburg heuer die letzte Chance eine Nachorder für Weihnachten 2022 in Auftrag zu geben und funkelnde Artikel für ein märchenhaftes Weihnachts-Wunderland zu ergattern.

Neueste Trends bei der creativ salzburg vom 26. bis 28. August 2022 im Messezentrum Salzburg

Gute Buchungslage

Der Veranstalter, das Messezentrum Salzburg, kann schon jetzt von einer sehr guten Buchungslage sprechen. Mit über 100 Ausstellern und Marken aus den Sektoren Trend, Alpin, Chic und Home verspricht die creativ salzburg 2022 ein Ordererlebnis auf höchstem Niveau. Der creativ.Blog gewährt bereits jetzt Einblick hinter die Kulissen und bietet einen ersten Vorgeschmack auf Aussteller und Trends der creativ salzburg 2022.

Exklusive Side Events für Fachbesucher

Die Fachbesucher können am Samstag kostenlos an einem Social Media Workshop teilnehmen. Dieser maßgeschneiderte Workshop verspricht spannende und auch umsetzbare Tipps und Tricks, um online Aufsehen zu erregen und mehr Umsatz für das Geschäft zu generieren. Zusätzlich sorgt die Messeleitung jeweils freitags und samstags für einen gemütlichen Ausklang der Messetage. Gestartet wird am Freitag, 26. August, um 17.00 Uhr mit dem creativ salzburg Sommerfest bei Live-Musik und köstlichem BBQ. Unter freiem Himmel und mit gekühlten Getränken lässt es sich gleich viel netter mit Branchenkolleginnen und -kollegen plaudern. Der zweite Abend führt Aussteller und Fachbesucher bei einer abendlichen Stadtführung durch die Salzburger Altstadt. Neben der Besichtigung historischer Bauwerke, können die Teilnehmer bei der Stadtführung kostenlos fast vergessene Geschichten rund um die Salzburger Altstadt lauschen. Um verbindliche Online-Anmeldung für den Social Media Workshop sowie für die abendliche Stadtführung wird bis 22. August 2022 gebeten – die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.

Österreichs einzige Fachmesse für Geschenkideen, Wohnaccessoires und Lifestyleprodukte

Vergünstigtes Online-Ticket

Wer bereits jetzt ein Online-Ticket um € 7,50 ergattert, spart sich über 50 Prozent des Tagesticketpreises. Außerdem ist zu beachten, dass der Zutritt nur mit einem Branchennachweis gestattet ist.

Fachmesse

Die creativ salzburg ist eine Ordermesse für Fachbesucher. Endverbraucher sind nicht zugelassen.

Öffnungszeiten

Freitag, 26. August 2022 | 9.00 – 17.00 Uhr

Samstag, 27. August 2022 | 9.00 – 17.00 Uhr

Sonntag, 28. August 2022 | 9.00 – 17.00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.creativsalzburg.at

Quelle: Messezentrum Salzburg/Fotos:© Philipp Habring