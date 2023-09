Innovation Award für Träumeland Produktneuheit

Die Entwicklung hochwertiger Baby- und Kinderprodukte steht bei Träumeland an erster Stelle. Seit Jahren werden die Produkte nur mit sorgfältig ausgewählten Materialien produziert. Ende 2020 wurde Träumeland sogar als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert. Mit der anschließenden Einführung der „Beter Dreams Edition“, dem nachhaltigen Matratzensortiment, setzt Träumeland weitere Schritte für eine bessere Zukunft.

„Wir als Unternehmen haben eine große Verantwortung, denn wir produzieren Produkte für die nächste Generation und beeinflussen, wie die zukünftige Welt unserer Kinder und Enkel aussieht.“, so das Inhaber Ehepaar Gabi & Hannes Nösslböck.

Matratzen entwickelt für die Zukunft – Beter Dreams Edition

Seit der Einführung der ersten Beter Dreams Matratze wird ständig an der Weiterentwicklung neuer innovativer Produkte gearbeitet. So ist es möglich, auch dieses Jahr unser nachhaltiges Sortiment zu erweitern. Mit der neuen Matratze Wind ist es zum ersten Mal gelungen, einen Matratzenkern zu entwickeln, der zu rund 50% aus Rohstoffen erzeugt wird, die bereits aus der Kreislaufwirtschaft stammen. Ob durch die Wertschöpfung von Schneideresten (Flockenschaum) oder das Auflösen von gebrauchten Schaumstoffen in ihre Rohstoffbasis (Polyol) und dem neuen Einsatz im Orbis Schaum. Der Matratzenbezug wird ebenfalls mit 10 % TENCEL™ x REFIBRA™ Fasern, die aus recycelten Textilien gewonnen werden, hergestellt.

Somit sorgt Träumeland dafür, dass Rohstoffreste nicht entsorgt werden, sondern im Produktionskreislauf bleiben und zur Fertigung neuer wertgeschöpfter Produkte verwendet werden. Natürlich wird dabei nicht auf die gewohnte Träumeland-Qualität verzichtet. Unter 120 Einreichungen in 8 unterschiedlichen Kategorien wurde unser Produkt in der Kategorie Nachhaltigkeit mit dem Innovation Award ausgezeichnet. Dieser Preis ist ein Beweis dafür, dass Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.

Ein gutes Produkt ist nur so gut wie seine Produktion

Auch im Bereich der Produktverpackungen setzt Träumeland nächste wichtige Schritte für zukunftssichere Alternativen. Weg von Plastik hin zu Karton oder anderen innovativen Verpackungsmethoden. Nachhaltigkeit ist in der Unternehmenskultur somit in allen Bereichen fest verankert. Als Unternehmen ist Träumeland bestrebt, einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten! Denn das Produktversprechen „Wir entwickeln unsere Baby- und Kinderartikel so, als wären sie für unsere eigenen bestimmt.“ zieht sich auch weiter. „Wir sind bestrebt, dass die Zukunft der Babys und Kinder auch in vielen Jahren noch eine lebenswerte ist.“, so Geschäftsführer Hannes Nösslböck.

Die Produktion der Träumelandmatratzen in Österreich

Quelle: Träumeland