CARAT gibt exklusive Einblicke zur Herbstmesse 2023

Im stimmungsvollen Ambiente des Roggenhauses auf Gut Böckel in Rödinghausen, der Messeheimat von CARAT, gibt das Unternehmen erstmals einen exklusiven Einblick in sein zukünftiges ERP-System CARAT kitchenstox. Die auf neuester Technologie basierende Lösung bildet den kompletten kaufmännischen Prozess ab und ist vollständig in die CARAT-Planungssoftware integriert.

Neben der exklusiven Preview haben die Dreieicher darüber hinaus mehrere attraktive Produkterweiterungen im Gepäck, z.B. zu CARAT emotion und CARAT view.

CARAT emotion Level2 Close Wasser

Quelle: CARAT