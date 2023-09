HAILO: Jubilar feiert 55 Jahre Betriebszugehörigkeit

1968 nahm die Laufbahn von Armin Burgstaller (dritter von rechts) bei HAILO ihren Anfang. Damals begann der heute 70-Jährige seine Lehre als Werkzeugmacher in dem Haigerer Unternehmen. Wenige Jahre später, nach Abschluss der Ausbildung, wurde er als festes Teammitglied in die Abteilung für Werkzeugbau übernommen. 1975 folgte die Ausbildereignungsprüfung – und fortan vermittelte Herr Burgstaller sein Wissen auch an die nachkommenden Generationen. Im Laufe seiner Berufsjahre qualifizierte er sich kontinuierlich weiter und wurde auch in den Bereichen Pneumatik, Hydraulik und Steuerungstechnik eingesetzt. „In all den Jahren hat sich technisch viel getan. Ich hatte bei HAILO stets die Möglichkeit, mich weiterzubilden und diese Entwicklungen mitzuverfolgen. Darüber hinaus konnte ich immer sehr eigenständig arbeiten, das hat mir gut gefallen“, erzählt der Jubilar. Anfang 2019 trat er schließlich in den Ruhestand ein, hielt seiner Abteilung bei HAILO aber als Minijobber die Treue. „Die Arbeit hat mir immer schon Spaß gemacht, das hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe das Glück, körperlich fit zu sein. Außerdem möchte ich weiter auf dem Stand der Entwicklung bleiben“, erklärt Armin Burgstaller seine Entscheidung, weiterhin im Unternehmen zu bleiben.

Der 70-Jährige ist aus dem internen Service-Center, das sich um die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Weiterentwicklung der Maschinen kümmert, kaum noch wegzudenken. „Wir schätzen Armin Burgstaller sehr. Er bringt unglaublich viel Erfahrung mit, weiß stets Rat und hilft gern, wenn es Probleme mit den Anlagen gibt“, sagt Carsten Stahl, Leiter des Service-Centers bei HAILO.

In Zeiten, in denen über ein Drittel der Angestellten weniger als fünf Jahre bei demselben Arbeitgeber beschäftigt sind, bilden Geschichten wie die von Armin Burgstaller die absolute Ausnahme. „Mein Arbeitsplatz bei HAILO war stets sicher“, erklärt er – und ist damit der lebende Beweis dafür, wie tief Beständigkeit und Sicherheit in der Unternehmenskultur von HAILO verwurzelt sind.

Quelle: HAILO