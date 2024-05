Inspiration von next125 & Interior Stylistin Leonie Pauls

Anregungen für die Dekoration gab die Hamburger Content Creatorin Leonie Pauls. Sie steht für einen mutigen und zugleich eleganten Stil. Eigenschaften, die die Prinzipien von next125 perfekt ergänzen. Die Fokussierung auf akzentuierte, qualitativ hochwertige Dekorationen hebt die zurückhaltende Eleganz von next125 besonders hervor.

Wohlfühlort Küche – Frühlingshafte Atmosphäre durch farbige Akzente und frische Blumenarrangements.

Faszinierende Kontraste: Wie Gegensätze ein harmonisches Bild ergeben

Holz gepaart mit Edelstahl; glattes SensiQ Inox trifft auf Rillenoptik. Das Prinzip der Kontraste nimmt Pauls auch in ihr Dekorationskonzept auf. Den neutralen Materialfarben der Küche setzt sie farbintensive und florale Arrangements entgegen. Pink ist „in“ bei Leonie Pauls. Sei es die knallige Tischlampe Flowerpot von Verner Panton, dezente rosige Gläser oder auch pastellige Wanddekorationen: zusammen mit dekorativen Küchenutensilien oder einem üppigen Bouquet kontrastiert sie die klaren Linien und das schnörkellose Design der next125 Küche. So bricht die eingesetzte Dekoration gekonnt mit der zurückhaltenden Natur einer next125.

Auf dem ikonischen next125 Sideboard, ausgestattet mit Englischen Auszügen und veganer Lederauflage erschafft Leonie Pauls einen fließenden Übergang zum angrenzenden Wohnraum. Das zeitlos elegante, aber auch funktionale Möbel kann vielfältig verwendet werden. „Die Oberfläche eines Sideboards kann als Deko-Bereich und der Innenraum als praktischer Stauraum genutzt werden“, so Leonie. Mit hochwertigen Accessoires aus MEISSENER Porzellan entsteht eine elegante Begleitung für das zurückhaltende Design des Sideboards. Um einen stimmigen optischen Gegensatz zu schaffen, setzt sie spielerische Akzente wie die DIY-Teller-Wandinstallation in zarten Pastelltönen ein.

Links: Leonie Pauls verleiht der next125 Küche den letzten Schliff. | Rechts: Farblich stimmige Dekoration um das ikonische next125 Sideboard.

Elegantes Lichtspiel in der Küche

Für ein wohnliches Ambiente sorgen die eingesetzten Lichtquellen. „Bei der Raum- und Küchenplanung sind für mich Lichtstimmungen und Lichtverhältnisse sehr wichtig,“ hält die Interior-Enthusiastin fest. Indirekte Beleuchtung bei Griffmulden und Sockel schaffen eine angenehme Atmosphäre in der Küche und sorgen gleichzeitig für interessante Kontraste. Durch die Beleuchtungselemente wird das Licht sanft gestreut und umgibt den Raum so mit einem gemütlichen und wohnlichen Flair. Besondere Schätze rückt die next125 Vitrine ins rechte Licht.

Vor allem das next125 Frame greift den Aspekt Licht zentral auf und setzt durch die dezente Hintergrundbeleuchtung die ausgewählten Dekorationselemente stimmungsvoll in Szene. Ob Blumenvase, Kochbücher oder ein Kunstdruck, Pauls bettet im Frame auch Gewürze, Messer, Servietten, Gläser, Salz- und Pfefferstreuer in eine geschickt arrangierte Schau ein. All das, ohne Arbeitsfläche einzubüßen. Denn: ganz egal wie eine Küche dekoriert sein mag, sie ist immer noch eine Küche, die den funktionalen Anforderungen ihrer Besitzer gerecht werden muss. Mit den durchdachten Lösungen von next125 verbinden sich Dekoration und Arbeit ganz natürlich.

Geschickt platzierte Lichtakzente haben eine stimmungsvolle Wirkung

EuroCucina & Milan Design Week 2024

Eine Woche voller Begeisterung, internationaler Begegnungen und neuen vielversprechenden Kontakten liegt hinter uns – die diesjährige EuroCucina war ein Erfolg! Das große Interesse an den Produkten und die gute Stimmung machten die Messezeit zu einem ganz besonderen Erlebnis! Auch die next125 Premiere als Teilnehmer der Milan Design Week hat gezeigt, es sind die Begegnungen mit Menschen, die eine Marke beflügeln.

nx890 Linoleum in Olivgrün

