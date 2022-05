Inspirierender DER KREIS-Kongress in Hamburg

DER KREIS Systemverbund konnte vom 06. bis 08. Mai fast 1.000 motivierte und sich auf persönliche Begegnungen freuende Gäste zur Jahrestagung im renovierten CCH Kongresscentrum Hamburg begrüßen. „Ich freue mich riesig, dass wir uns heute nach über zweijähriger Abstinenz wieder persönlich und unmittelbar zu einem DER KREIS Jahreskongress hier in Hamburg treffen können. Gelehrt hat uns die in vielerlei Hinsicht einschränkende Zeit auch, dass man Krisenzeiten in einer starken Gemeinschaft besser überstehen kann. Umso mehr freue ich mich, dass zu diesem Jahreskongress erstmals die Gesellschaften des Systemverbundes Deutschland – DER KREIS, TopaTeam, Varia und Creative Partner – mit dabei sind. Herzlich begrüßen darf ich auch unseren Kooperationspartner BUK“, so Ernst-Martin Schaible, geschäftsführender Gesellschafter DER KREIS in seiner Begrüßungsrede.

Die Tagung sei ein Kongress für alle, um nach Tagungsende mit frischer Motivation und Ideen nach Hause fahren und wieder an die Arbeit gehen zu können, so Schaible. Präsentiert wurden in seinem Veranstaltungsintro sowohl die karitativen Aktivitäten der Verbundgruppenunternehmen als auch die breite Präsenz der Digital-Endkundenmarke kuechenspezialisten.de in unterschiedlichsten Medien – immer mit Bezug zum Freundschaftssymbol der echten Küchenspezialisten, dem roten Handschuh sowie dem persönlichen Versprechen „Herz drauf!“.

Gleichzeitig rief der DER KREIS-Chef das gesamte Auditorium auf, ein größeres Augenmerk auf Cybersicherheit in den Unternehmen zu legen. DER KREIS Systemverbund bietet hierzu seinen Mitgliedsunternehmen und der ganzen Branche ein effektives Tool zur Verbesserung der Cybersicherheit an. „Live on stage“ gab es dazu ein „Internet Live-Hacking” von IT-Profi Marco di Filippo. Gezeigt wurde, wie erschreckend einfach es ist, Accounts zu knacken und an persönliche Daten und Passwörter heranzukommen. Eine probate Basismaßnahme ist daher W-LAN und Bluetooth auszustellen, wenn sie nicht gebraucht werden – und ein gutes Cyber-Security-Programm.

Auf Wunsch aus dem Kreise der Mitglieder und auf Initiative von Ernst-Martin Schaible auf dem DER KREIS-Kongress eine gemeinschaftliche Aktion zugunsten der aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu starten, konnten sogenannte „ShelterSuits“ (wasserdichte Schutzkleidung aus recyclten Materialien, in den Niederlanden gefertigt die auch als Schlafsack genutzt werden kann) bestellt werden. DER KREIS legte vor mit 100 Stück, die nun auf zuverlässigem Wege in die Flüchtlingsgebiete transportiert werden. Ernst-Martin Schaible rief auf dem Kongress emotional auf, sich an der Aktion zu beteiligen – ein ShelterSuit kostet 300 Euro und kann Leben retten. Direkt auf dem Kongress beteiligte sich ein führender Küchenhersteller spontan mit 10 Stück an der Aktion, weitere Bestellungen sind mittlerweile in der Verbundgruppen-Zentrale eingegangen.

Der eigens aus Leonberg angereiste Oberbürgermeister Martin Georg Cohn brach in seinem Grußwort eine Lanze für den Mittelstand und insbesondere für Küchen- und Einrichtungsprofis. Herzlich eingeladen waren die erwartungsvollen Gäste auch zu einem hochkarätigen und vielfältigen Programm u.a. mit einer informativen Talkrunde aller deutschen DER KREIS Systemverbund Gesellschaften und BuK, die von Ralph Leimbach, (Geschäftsführer DER KREIS Systemverbund) moderiert wurde und brennende Branchenthemen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und Cyber-Security aufgriff. Zudem fanden die Besucher interessante Workshops vor, speziell etwa zur Reklamationsvermeidung, zu regionalem Online-Marketing oder zu Möglichkeiten für eine Optimierung der Betriebsabläufe.

Vielbeachtet war auch die Präsentation des Relaunches des „Küche 3000“-Konzeptes als Küchenstudio der Zukunft, die begeistert aufgenommen wurde. „Kernstück des insbesondere für Existenzgründer auf nur kleiner Fläche von 150 bis 200 qm realisierbaren Konzeptes ist eine ausgeklügelte Ladenbaugestaltung mittels der die Küchen speziell beleuchtet in Cubes dargestellt werden“, erläutert Ulf Triebener, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb von DER KREIS. Hinzu kommen individuelle Unterstützungsleistungen im betriebswirtschaftlichen Sektor und Marketingbereich.

Auch ein heißes Eisen, das die Branche derzeit drückt – Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen – wurde auf dem Kongress-Podium angepackt. Dazu stand AMK-Vorstandssprecher Markus Sander offen Rede und Antwort. Schon im September 2020 habe die sich bis heute fortsetzende Entwicklung der Verteuerung von Rohstoffen begonnen. Nun sei vor zweieinhalb Monaten der Ukraine-Krieg als „Beschleuniger“ hinzugekommen mit der Folge weiterer Preissteigerungen. In den nächsten Monaten rechnet er mit einer weiteren Verknappung des Materials Stahl und im Falle eines Öl- und Gas-Embargos mit Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Holzwerkstoffen. Insgesamt erwartet er eine weitere Erhöhung der Preisniveaus. Mut macht er aber damit, „dass die Küchenspezialisten in vielen Dingen Riesenvorteile“ hätten, da die Frequenzen im Vergleich mit Discountern und Großfläche noch stabil seien und es weiterhin einen weltweiten Trend zum „Homing“ – gerade mit Blick auf Küche – gebe. Er ist überzeugt, dass Küchenspezialisten so gut planen, dass sie ihre „Budgets erreichen und planerisch umsetzen können“, so dass man doch positiv denken könne. Allerdings nicht mit Blick auf die Preis- und Kostensituation.

Positive Entwicklung

DER KREIS Systemverbund kann auch für das zweite Pandemiejahr 2021 eine wirtschaftlich stabile und insgesamt sehr gute Bilanz ziehen. In allen Geschäftsbereichen – national wie international – habe die Leonberger Gemeinschaft aus Küchenspezialisten, Bad, Heizungs-, und Klimaspezialisten, Schreinern, Tischlern sowie Laden-, Innen- und Fensterbauspezialisten weiteres Wachstum generiert, berichtete Ralph Leimbach. So habe der Gesamtumsatz von 4,27 Mrd. Euro gegenüber 2020 um knapp 10,8 Prozent auf 4,73 Mrd. Euro gesteigert werden können. Die Zahl der Mitgliedshäuser habe sich 2021 in 17 europäischen Ländern von 3.409 auf 3.512 (plus 103) angeschlossene Betriebe erhöht.

Aber nicht nur die positiven Zahlen und die praxisorientierten Unterstützungsleistungen, sondern auch das gelungene Rahmenprogramm, etwa mit dem familiären Get-together im legendären St. Pauli-Stadion am Millerntor, hat die DER KREIS-Fans begeistert. Das Highlight des Kongresses war das abschließende hanseatische Fest in der berühmten Fischauktionshalle in Altona. Auf der Bühne wurden die Besten aller vier Gesellschaften des DER KREIS Systemverbundes nebst Kooperationspartner BUK mit den von Turn-Weltmeister Eberhardt Gienger überbrachten Siegerpokalen ausgezeichnet. Gefeiert wurde dann nach umjubelten Darbietungen des „Shanty-Chores“ (bekannt aus „Inas Nacht“), einer Burlesque-Show und Party-Band „Good Fellas“ bis spät in die Nacht.

Das DER KREIS-Team freut sich, seine Mitglieder und Gäste zum nächsten Kongress „live & in Farbe“ vom 05. bis 07. Mai 2023 in Kassel begrüßen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de

Quelle: Der Kreis