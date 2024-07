Nordstil: HWB ruft die Fachhändler auf nach Hamburg zu kommen

Als zentraler Anlaufpunkt für den Norden lockt die Nordstil jedes Jahr eine Vielzahl von Händlern nach Hamburg. Hier treffen Einzelhändler und weitere Branchenakteure auf neue und innovative Produkte, um ihr Sortiment für die kommende Saison zu bereichern. Dort treffen sie exklusiv auf eine Fülle an Inspirationen und eine Auswahl an Produkten aus allen Stilrichtungen, die ihresgleichen sucht. Die Messe Frankfurt bietet somit den Fachhändler der Home & Living Branche eine einzigartige Plattform für Innovationen, Inspirationen und Networking im Einzelhandel. All dies macht die Nordstil Messe seit Jahren zu einem unverzichtbaren Treffpunkt für Fachhändler, die sich über die neuesten Trends und Produkte informieren möchten.

Warum Sie kommen sollten

Entdecken Sie die neuesten Produktinnovationen und Trendsetter, die den Einzelhandel von morgen prägen werden. Die Messe bietet eine exklusive Vorschau auf kommende Trends und Entwicklungen. Treffen Sie führende Branchenexperten, Hersteller und andere Einzelhändler. Nutzen Sie die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Best Practices auszutauschen und Ihr Netzwerk zu erweitern. Besuchen Sie informative Vorträge, Workshops und Seminare zu aktuellen Themen und Herausforderungen im Einzelhandel. Erfahren Sie aus erster Hand, wie Sie Ihr Geschäft effizienter gestalten und erfolgreich in die Zukunft führen können.

Der HWB ermutigt alle interessierten Fachhändler, sich bereits jetzt für die Nordstil Messe 2024 anzumelden und ihre Reise nach Hamburg zu planen. Seien Sie Teil eines innovativen Branchenevents und gestalten Sie die Zukunft des Einzelhandels aktiv mit!

Christian Haeser, Geschäftsführer des HWB: „Nachhaltige Produktinnovationen sind für mich der Zukunftstrend, die der Fachhandel unbedingt in sein Fachsortiment integrieren muss. Nachhaltig und ethisch produzierte Konsumgüter werden bereits jetzt schon von den Verbrauchern nachgefragt. Umweltfreundliche Materialien, fair gehandelte Produkte bis hin zu innovativen Recyclinglösungen sind die Themen, die den Endkunden ansprechen“.

Anmeldung für Fachhändler zur Nordstil

Für die Fachhändler stellt der HWB kostenfreie Tagestickets zur Verfügung. Diese können Sie bei Frau Schnabel per E-Mail anfordern: Kathrin.Schnabel@hwb.online oder telefonisch bestellen: 0221/94083-23.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hwb.online

Quelle: HWB