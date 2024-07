Kreative Küchen-Konzepte aus Österreich

ewe Nordic in Eiche-weiss

Dazu gehört auch eine detaillierte Planung. So werden zum Beispiel Arbeitsabläufe, Geräte, Beleuchtung und Oberflächen bereits im Vorfeld perfekt auf die Kundenwünsche und Raumsituationen abgestimmt. Die mittelständisch geprägten Betriebe fertigen mit handwerklichem Geschick und technischen Know-how exklusive Küchenarchitekturen, die Appetit auf eine neue Gestaltung machen. Wie zum Beispiel offene Raumlösungen und ein wohnliches Ambiente am Herd.

Küchen-Kunst made in Austria

„Bei der Verschmelzung von Küche und Wohnraum stellen die Unternehmen aus Österreich ihr ganzes Können unter Beweis“ , erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Mit modernen Architekturkonzepten und einem Gespür für klare Formen setzen sie alle Vorgaben individuell und millimetergenau um.“ Denn die Küche ist die Seele des Hauses. Hier treffen sich Freunde und Familie zum gemeinsamen Kochen, Essen und Plaudern. Trendy und gleichzeitig wohnlich in der Gestaltung erobert sie immer mehr Terrain. Kombiniert mit Glas und Holz entsteht zum Beispiel eine lebendige Küchenarchitektur mit natürlichem Charme. Wunderschön inszeniert mit wertigen Tresen und Esstischen, ist der Wow-Effekt garantiert. Und wer glaubt, er hätte nicht genug Platz für solche Extras, der irrt. Denn die Küchenmöbelhersteller aus Österreich haben sich auf individuelle Lösungen spezialisiert und meistern auch schwierige Anforderungen.

P.MAX Küche

Individuelle Planungskompetenz

Kleine Stadtwohnung oder großzügiges Haus? Schräge Wände oder Nischen? Die Experten erfüllen nahezu alle Wünsche. Ob als Insel freistehend, an der Wand oder aus einer Zeile herausragend, formschöne Regallösungen oder strahlende LED-Lichtborde – made in Austria steht für Qualität und kreative Einrichtungsideen. Auch Glaswandschränke und Vitrinen bringen Schwung in die Gestaltung und brechen starre Grenzen zum Wohnbereich auf. Im Mix mit Rahmentüren in Edelstahloptik, Holzpaneelen oder getöntem Glas entstehen neue Designs. Darüber hinaus setzen Metall, Naturstein und matte Oberflächen oder der trendige Betonlook optische Statements. Gleichzeitig lassen raffiniert integrierte Beleuchtungssysteme Regalböden oder Nischenverkleidungen auf Knopfdruck erstrahlen und bringen stimmungsvolles Ambiente in die Küche.

km möbel Küche in Altholz weiß

Stauraum für eine perfekte Organisation

Aber auch der Blick hinter die Schrankfronten lohnt sich: Hier zeigt sich die Systemintelligenz der Spezialisten. In wenigen Minuten sind Lebensmittel in perfekt organisieren Schränken und Schubladen verschwunden sowie Töpfe, Pfannen und Zubehör in den Tiefen der Auszüge verstaut. Denn bei den Küchenexperten aus Österreich steht immer der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt. Wer sich für Küchen made in Austria entscheidet, erhält deshalb nicht nur ausgesuchte Qualität, sondern auch erstklassige Funktionalität, Planungssicherheit und Partner, die mit einem Rundum-Service und exzellenter Verarbeitung begeistern.

TEAM7 Küche EI-W

Quelle: Österreichische Möbelindustrie/Fotos:Hersteller