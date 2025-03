Internationale Shopping-Umfrage: Hybrides Einkaufen und digitale Lösungen im Aufwind

Einkaufsverhalten: Lebensmittel im stationären Fokus

Lebensmittel und Getränke werden in Europa vor allem im Geschäft gekauft: Das machen 92 Prozent in Deutschland sowie Italien und 91 Prozent in Österreich sowie Spanien. Auch oft stationär gekauft werden Drogeriewaren und Produkte aus dem Gesundheits- und Pharmabereich. Die Tendenz zu hybriden Einkaufsprozessen, die Online- und Offline-Käufe kombinieren, ist in allen Ländern zu beobachten. Besonders bei Elektronikartikeln sind hybride Kaufmethoden sehr beliebt. (AT: 61, DE: 56, I: 83, E: 73 kaufen zumindest gelegentlich hybrid). Auch im Bereich Kleidung und Schuhe schätzen das 77 Prozent der Italiener:innen und 76 Prozent der Spanier:innen. (AT: 59, DE: 54 kaufen zumindest gelegentlich hybrid).

Informationsvorlieben: Digital wird immer stärker

Fast jede:r Vierte nutzt Vergleichswebsites oder -apps, um sich online über Marken oder Händler zu informieren (AT: 23 Prozent, DE: 27, I: 20, E: 22). Die Mehrheit nutzt die Google-Suche (je 55 bzw. 56 Prozent), gefolgt von Unternehmenswebsites (AT: 43, DE und I: 45, E: 48) oder traditionelle Vergleichsseiten (AT: 28, DE: 40, I: 29, E: 24). Besonders die 15- bis 29-Jährigen suchen häufig über soziale Medien nach Angeboten.

Sonderangebote und Aktionen: Wichtige Faktoren

Sonderangebote und Werbeaktionen sind in allen Produktkategorien von Bedeutung, insbesondere bei Lebensmittel und Getränken. Für 71 Prozent in Österreich sind hier Aktionen sehr wichtig. (DE: 69, I: 72, E: 74). Aber auch bei Elektrogeräten (AT: 64, DE: 61, I: 73, E: 77) sowie bei Mode und Schuhen (AT: 60, DE: 61, I: 76, E: 78) wird auf Angebote geachtet. Am wenigsten Bedeutung haben Aktionen in allen vier Ländern im Bereich Spielwaren. Viele Befragte informieren sich über spezielle Aktionen direkt im Geschäft. (AT: 45, DE: 48, I: 49, E: 50) Physische Geschäfte sind für viele auch ein Ort der Inspiration. (AT: 53, DE: 54, I: 62, E: 67)

Einkaufsverhalten in Österreich, Deutschland, Italien und Spanien: Shopfully-Studie

Die Zukunft des Shoppings: Mobile Lösungen gefragt

In Österreich würden 46 Prozent der Befragten eine App nutzen, mit der Preise der Produkte verglichen werden können. In Spanien und Italien ist das Interesse mit 66 bzw. 65 Prozent deutlich höher. (DE: 48) Eine mobile Kassa, wo direkt mit dem Handy bezahlt werden kann, ist für 35 Prozent in Österreich eine tolle Sache. Auch hier ist der Wunsch in Italien (65) und Spanien (62) deutlich größer. (DE: 41) Viele würden es auch schätzen, wenn Informationen über Angebote und Aktionen in der unmittelbaren Umgebung direkt auf das Mobiltelefon (z. B. über Push-Benachrichtigung) geschickt werden würden. (AT: 35, DE: 39, I: 60, E: 67) Interessant sind ferner auch ein QR-Code, um die Warenverfügbarkeit in anderen Geschäften zu prüfen. (AT: 36, DE: 39, I: 56, E: 61), eine mobile App zur Store-Navigation (AT: 31, DE: 30, I: 50, E: 55), eine digitale Einkaufsliste innerhalb der App des Geschäfts (AT: 28, DE: 31, I: 48, E: 56) oder eine virtuelle Anprobe mittels Augmented Reality (AT: 22, DE: 25, I: 44, E: 49).

„Die Studie verdeutlicht, dass immer mehr Verbraucher:innen digitale Kanäle nutzen, um sich über Produkte und Angebote zu informieren. Das Flugblatt hat seine Spitzenposition, die es noch vor zehn Jahren hatte, verloren. Diese Tendenz ist nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern, zu beobachten. Eine stärkere Einbindung digitaler Kommunikation ist heute wichtiger denn je “, so Oliver Olschewski, Managing Director Austria von Shopfully.

Studiensteckbrief

Reppublika Research & Analytics hat im Auftrag der Offerista Group Austria (nun Shopfully) eine repräsentative Umfrage in Österreich über Computer Assisted Web Interviews (CAWI) im „Talk Online Panel“ durchgeführt. Als Basis (für Österreich) diente eine Stichprobengröße von 993 Personen im Alter zwischen 15 und 69 Jahren mit Wohnsitz in Österreich im Erhebungszeitraum von 24. Juni bis 9. Juli 2024.

Quelle: © Shopfully