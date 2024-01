Internationalität, Nachhaltigkeit und Branchentreffen unterstreichen die DOMOTEX als Home of Flooring

Die DOMOTEX erwies sich einmal mehr als bedeutendster und stärkster Impulsgeber für Geschäfte, Trends und Innovationen der Branche. “Die positive Energie und ausgeprägte Internationalität der Show machen die DOMOTEX nicht nur zum globalen Branchentreffpunkt, sondern zum Zuhause der gesamten Teppich- und Bodenwelt”, sagt Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX. Während der vier Messetage trafen gut 18.000 Besucher*innen aus 140 Ländern auf rund 1.000 Aussteller aus 60 Nationen. “Wir freuen uns, dass Entscheider aus noch mehr Ländern als bisher nach Hannover kommen, um sich hier über aktuelle Trends und Produktneuheiten – darunter 170 Premieren – zu informieren sowie neue Geschäftskontakte anzubahnen”, führt Wedell-Castellano weiter aus. 71 % der Messebesucher kommen aus dem Ausland – davon 65 % aus Europa, 18 % aus Asien, 9 % aus Amerika, 4 % aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie alle anderen aus Afrika und Australien.

Besucher informieren sich auf DOMOTEX über die Branchentrends

Oliver Ginestier, Leiter der Kommunikationsabteilung der European DIY Retail Association (EDRA), freut sich, die Branche “in einer lebendigen Atmosphäre” vereint wiederzusehen. Neben zahlreichen Verbandsmitgliedern traf er auch auf viele der Lieferanten, die am Global DIY-Summit teilnehmen auf der diesjährigen Messe. Martin Geiger, Geschäftsführer von GEIGER, besucht die Weltleitmesse bereits seit vielen Jahren, um sich direkt zu Beginn des Geschäftsjahres einen Überblick über den Markt zu verschaffen. “Dabei ist mir besonders der Ausstellerzuwachs positiv aufgefallen – im zweiten Jahr nach der Pandemie ist die Messe bereits wieder deutlich gewachsen. Dies unterstreicht die Bedeutung der DOMOTEX für unsere Branche.” Den umfassenden Marktüberblick schätzt auch Jamie Metrick, Geschäftsführer und Produktvorstand der Interior Design Company Elte aus Toronto. Er nutze die DOMOTEX zudem um “unkompliziert wichtige internationale Kooperationen zu pflegen und neue Lieferanten zu finden.” Zudem sei die Messe ein idealer Ort, um sich über “aktuelle Trends und Entwicklungen der Branche zu informieren”.

Aussteller in Carpets & Rugs sowie Flooring erfreut über hohe Internationalität & Besucherqualität

Für Theresa Paulig, Geschäftsführende Gesellschafterin der Teppichweberei Paulig, ist die DOMOTEX die ideale Gelegenheit, Produktneuheiten einem weltweiten Publikum zu präsentieren: “Durch Reisen allein ist es schwer leistbar unsere gesamte Produktvielfalt international zu präsentieren. Auf der DOMOTEX können wir innerhalb kurzer Zeit unseren Bestandskunden die gesamte Bandbreite an Innovationen präsentieren, unsere Beziehungen vertiefen und Kontakte mit neuen Kunden aus aller Welt schließen. Das macht die DOMOTEX für uns einzigartig.” “Wir nehmen an der DOMOTEX teil, um unsere Exporte – vor allem in Deutschland, dem Vereinten Königreich und Ost-Europa – anzukurbeln. Die ersten beiden Tage liefen für uns bereits sehr gut und wir sind froh, dass wir uns für die Teilnahme entschieden haben. Die Anzahl, Qualität und Internationalität der Besucher*innen ist hervorragend“, berichtet Cathérine Vandepoel, Export Managerin beim belgischen Unternehmen Floorify. Über viel Kundschaft freute sich auch Markus Oberbauer, Geschäftsführer der Kronoflooring GmbH: “Die DOMOTEX 2024 war für uns ein großer Erfolg. Wir sind wirklich sehr zufrieden. Alle unsere großen Kunden waren da, vor allem die internationale Beteiligung war hoch. Insgesamt konnten wir rund 500 verschiedene Kundengruppen auf unserem Stand begrüßen, die sich für unsere Innovationen und unser neues Logistikkonzept interessiert haben.”

Die DOMOTEX geht buchstäblich die Wände hoch

Im neuen RETAILERS‘ PARK in Halle 19/20 wurden erstmalig Produkte für Wand und Decke präsentiert. “Alle unsere Besucher, vom Händler über Handwerker bis zum Architekten, müssen den Raum in ihrem Arbeitsalltag ganzheitlich denken. Die Premiere ist schon ein toller Erfolg und beweist, dass das Konzept aufgegangen ist. Gemeinsam mit DECOR UNION und MEGA ist die neue Sonderfläche für das Interior Finish ein echter Mehrwert für Handel und Handwerk geworden”, erläutert Wedell-Castellano. Sie könne sich vorstellen, das Portfolio der Messe in der Zukunft um weitere Produkte für eine ganzheitliche Raumgestaltung zu erweitern – denn bereits jeder dritte Teilnehmer habe konkretes Interesse am neuen Angebot, wie die Umfrage unter den diesjährigen Besucher*innen zeigte.

Darum lohnt sich der Besuch der DOMOTEX

Die diesjährige Ausgabe der DOMOTEX bot allen Teilnehmenden inspirative Sonderschauen , ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konferenzen, Live-Präsentationen und Preisverleihungen sowie zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken. Im Mittelpunkt der Messe standen erneut die Megatrends Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Das Leitthema FLOORED BY NATURE konnten Besucher*innen insbesondere auf der Sonderfläche THE GREEN COLLECTION in Halle 23 erleben. Im zweiten Jahr bot sie wieder außergewöhnliche Inszenierungen umweltbewusster und umweltschonender Produkte, eine taktile Präsentation nachhaltiger Materialien durch die Materialbank raumprobe sowie aktuelle Projekte und Lösungen des Deutschen Forschungsinstituts für Bodensysteme (TFI) Aachen. Aber auch im Produktangebot der Aussteller spiegelte sich dieser Megatrend wider.

Auf der DOMOTEX on Stage in Halle 23 präsentierten Referenten aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Handwerk, Politik, Verbänden, Handel sowie Trendscouts aktuelle Marktentwicklungen und Trendthemen. Auch der Fachkräftemangel sowie die Arbeitsplatzkultur wurden thematisiert. Das Vortragsprogramm wurde noch ergänzt durch die Foren im RETAILERS‘ PARK , den Mood Spaces und bei den Carpet Design Awards .

“Ich bin zum ersten Mal auf der DOMOTEX und wirklich begeistert. Die Mood Spaces bieten viel Inspiration für meinen Arbeitsalltag”, verrät Sophie Berger, Innenarchitektin beim Rostocker Architekturbüro MZ Architektur Meier + Zeug. Darüber hinaus erlaube ihr die Messe “über den Tellerrand hinaus” zu schauen und in kurzer Zeit neue Bodenbelagslösungen und Anbieter kennenzulernen. Merle Queisner, Architektin bei Bünenmann & Collegen betont den Wert einer Präsenzveranstaltung: “Hier erhalte ich nicht nur gezielt Fachinformationen zu Teppichen und Bodenbelägen, sondern kann mich live von der Qualität der Produkte überzeugen – alles selber sehen und anfassen. Digital ist das einfach nicht möglich.”

Die nächste DOMOTEX Carpets & Rugs wird vom 16. bis zum 19. Januar 2025 in Hannover ausgerichtet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover