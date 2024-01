K+N NOOK.SHELL mit German Design Award ausgezeichnet

„Die Inspiration zu neuen Büromöbeln oder Raumsystemen beziehen wir aus den unterschiedlichsten Quellen. Das können Menschen sein, die sich mit gesellschaftlichen Veränderungen und der Zukunft des Arbeitens beschäftigen, aber auch die Natur selbst oder technologische Entwicklungen,“ sagt Cornelius Müller Schellhorn, Chefdesigner beim hessischen Möbelhersteller König Neurath. In die Konzeption des Schalenstuhls K+N NOOK.SHELL sei insbesondere die Prämisse „Form follows Emotion“ eingeflossen, so der Produktdesigner. „Mit dem Verschmelzen von Arbeit und Leben gleichen sich Büroräume visuell und haptisch an das Zuhause an,“ ist Müller Schellhorn überzeugt. „Heute sorgen emotionale Büroräume für ein Wohlfühlklima.“

Schalenstuhl K+N NOOK.SHELL macht im Büro und zu Hause eine gute Figur

Für die wohnliche Wirkung des universell nutzbaren, qualitativ hochwertigen Stuhls ist die Form der Sitzschale verantwortlich. Si e zitiert einen Designklassiker, addiert jedoch weitere Designaspekte wie Polstervarianten sowie Farb und Gestaltungsoptionen hinzu. „Für viele Büroeinrichtende ist es, genauso übrigens wie für Privatpersonen, wichtig, dass sich die einzelnen Möbelstücke harmonisch in bestehende Einrichtungskonzepte einfügen. Dafür bieten wir eine große Vielfalt von Designoptionen an,“ so der Designer.

KÖNIG + NEURATH NOOK.SHELL Besprechungstisch

„Da er aus wenigen Einzelteilen und sortenreinen Materialien gefertigt wird, lässt sich der K+N NOOK.SHELL nach dem Ende se iner Lebensdauer wieder recyceln. Die Rückenschale besteht zu 80 Rezyklat.“ Cornelius Müller Schellhorn.

Weitere Informationen finden Sie unter www.koenig neurath.com

Quelle: KÖNIG+NEURATH