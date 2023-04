interzum 2023 – Gestalten Sie Ihre Zukunft

Hier erhalten Sie Inspirationen, die Ihr Geschäft voranbringen werden. Hier lassen sich bestehende Businesskontakte vertiefen, neue Geschäftspartner treffen sowie zukunftsorientierte Produkte, kreative Designs und innovative Materialien kennenlernen.

Wer seine eigene Zukunft in die Hand nehmen will, findet auf der interzum viele Anregungen – und die richtigen Kooperationspartner, um Visionen in die Realität umzusetzen.

>> Sichern Sie sich Ihr Ticket im Ticket-Shop

Zukunftsweisende Branchenthemen stehen nicht nur bei den Präsentationen der etwa 1.500 Aussteller im Fokus: Auf einer Reihe von Sonderschauen und im Eventprogramm werden Visionen erlebbar gemacht. Überzeugen Sie sich selbst und kommen Sie zwischen dem 9. und 12. Mai zur interzum 2023 nach Köln. Freuen Sie sich auf ein rundum einzigartiges Messeerlebnis!

Die Sonderschauen auf der interzum: Richtungsweisende Trend Foren

Mit dem gesellschaftlichen Megatrend Neo-Ökologie wandeln sich auch die Ansprüche an die Gestaltung von Möbeln und Innenräumen. Designer experimentieren heute mit regenerativen Materialien oder organischen Werkstoffen. Wiederverwertete Abfallprodukte bringen neue Texturen und Farben in das Interior Design. Dekore sind vermehrt von Authentizität und Natürlichkeit geprägt. Auf der interzum 2023 werden die interzum Trend Foren zeigen, wie kreativ die Möbelzulieferindustrie auf nachhaltige Anforderungen reagiert.

Das Trend Forum Materials & Nature greift Materialinnovationen auf, die die Herstellung von Möbeln und das Interior Design in den nächsten Jahren verändern können.

Das Trend Forum Textile & Machinery greift ebenfalls ein aktuelles Thema auf: Die Notwendigkeit, die Matratzenproduktion zu einer Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.

Beim Trend Forum Function & Components geht es darum, neue Ansätze für bestehende Lösungen aus der Beschlag- und Lichtindustrie aufzuzeigen und das Gewohnte bewusst zu hinterfragen. Dabei ist insbesondere auch die Frage leitend, was im Sinne der Ressourcenschonung anders gemacht werden kann und muss.

Zu den Trend Foren

Das Wichtigste auf einen Blick

Wissen, wer wo ausstellt Auf der interzum 2023 werden rund 1.500 Aussteller die innovativsten Produkte, technischen Neuheiten und Materialinnovationen präsentieren. Welchen Aussteller Sie wo genau finden, verrät Ihnen unser Ausstellerverzeichnis. Zum Ausstellerverzeichnis Alle Highlights erleben Die interzum präsentiert ein beeindruckendes Eventprogramm voller Inspirationen. Schon jetzt können Sie sich mit der Eventsuche über die Sonderschauen, Bühnen und Speaker informieren. Zur Eventsuche

Ihr Zutritt zur interzum

1. Ticket kaufen Bitte registrieren Sie sich im Ticket-Shop und erstellen Sie Ihren neuen Koelnmesse Account oder loggen Sie sich mit Ihren bestehenden Zugangsdaten ein. Im Ticket-Shop können Sie Ihr Ticket kaufen oder Ihren digitalen Ticket-Code einlösen. Die Zugangsdaten gelten auch für die Anmeldung in der Messe-App. Zum Ticket-Shop 2. interzum-App herunterladen Es werden nur noch digitale Tickets ausgegeben. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie die interzum-App herunterladen, die im App-Store bzw. Play-Store erhältlich ist. Nach der Anmeldung in der App mit den Zugangsdaten Ihres Koelnmesse Accounts wird Ihr Ticket automatisch im Ticket-Wallet der App angezeigt.

Dies kann nach Abschluss der Bestellung bis zu 5 Minuten dauern. Zur interzum-App

So kommen Sie gut an

Alle wichtigen Informationen zu Ihrer Anreise und Ihrem Aufenthalt auf einer Seite zusammengefasst. Anreise und Aufenthalt Im Hotelbuchungsportal der Köln Messe können Sie bis zu fünf Zimmer direkt und bequem online buchen. Zur Hotelbuchung

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Köln Messe