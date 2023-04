interzum 2023 – innovativ | informativ | zukuntsweisend

Katrin de Louw ist Kuratorin der interzum Trend Stage und einer unserer Keynote-Speaker

am Dienstag, 09.05.23 Möbeldesign in der Zeitenwende – Welche Designstrategien an Bedeutung gewinnen Dann verrät sie, wie sich die Bedürfnisse der Gesellschaft in Krisenzeiten verändern und

welche Folgen das für Wohn- und Einrichtungstrends hat. Teaser zum Vortrag

Axel Groh, Geschäftsführer von Schorn + Groh, Vorsitzender des Vorstands der Initiative Furnier + Natur, ist einer unserer Keynote-Speaker am Mittwoch, 10.05.23 Natur, Wald und die Welt der Furniere Dort erläutert er unter anderem die ökologische Qualität des Werkstoffs Furnier in seiner ganzen Vielfalt. Aber auch die Zukunftschancen aktueller Entwicklungen werden diskutiert. Teaser zum Vortrag