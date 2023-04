Überraschend sanft: MEDITERRANEO von OBJECT CARPET begeistert in Mailand

CAPRI SABBIA

Bühne frei für MEDITERRANEO: Am 19. April war es endlich soweit – die neue und vollständig recycelbare In- und Outdoor-Teppichkollektion von OBJECT CARPET erblickte im Zuge des Fuori de Salone in Mailand zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit und wurde am Corso Venezia von den Designern Matteo Thun und Antonio Rodriguez vorgestellt. Zahlreiche Architekturinteressierte konnten sich einen persönlichen Eindruck der neuen Teppichinnovation machen und einem außergewöhnlichen Event beiwohnen.

Unter Palmen und umgeben von der historischen Architektur der berühmtesten Einkaufsstraßen der Modehauptstadt Mailand feierte MEDITERRANEO seinen ersten großen Auftritt. Die Location, der zweite Standort von Matteo Thun & Antonio Rodriguez, wurde erst vor kurzem von Antonio Rodriguez bezogen und war perfekt geeignet, um das einzigartig mediterrane Flair der Kollektion einzufangen. Dabei wurde, wie auch bei der Gestaltung des innovativen Bodenbelags, nichts dem Zufall überlassen. Die Besucher erwartete eine natürliche und sinnliche Erfahrung, die das italienische Lebensgefühl perfekt auf den Punkt brachte.

MEDITERRANEO Präsentation in Mailand

Natürlicher, traditionell anmutender Charme prägt das Design von MEDITERRANEO und verkörpert eine einzigartige Leichtigkeit. Doch nicht nur seine äußerliche Ästhetik überzeugt auf ganzer Linie: Auch die überraschend weiche und samtige Oberflächenstruktur sorgte unter den Besuchern der Veranstaltung für Begeisterung. Durch seine anschmiegsame Haptik erweist sich MEDITERRANEO nicht nur als Blickfang, sondern auch als wahres Erlebnis für die Sinne und kreiert Räume, die emotional ansprechen.

Die Kollektion steht für eine neue Materialität, die traditionelle Werte mit modernen Produktionstechniken verbindet. Sie umfasst zwölf Designs mit vier verschiedenen Mustern und drei Farben, die jeweils aus einem einzigartigen Garn bestehen, das zu 100 % aus recyceltem Polyester aus Industrie- und Konsumabfällen gewonnen und zu einer modernen Textur versponnen wird. Die Kollektion ist sowohl als Teppichboden als auch als Flächenteppich erhältlich, leicht zu reinigen, trocknet schnell und ist wasser- und UV-beständig. Hergestellt aus recycelten Kunststoffabfällen und mehrfach recyclingfähig, leistet OBJECT CARPET mit MEDITERRANEO überdies einen spürbaren Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Object Carpet Mediterraneo

Der strapazierfähige Teppichboden ist die perfekte Lösung für private und öffentliche Bereiche: Er ist leicht zu reinigen, trocknet schnell und ist wasser- und UV-beständig, so dass er den Bedingungen im Freien problemlos standhalten kann.

Die Designer Matteo Thun & Antonio Rodriguez mit Yvonne Schumacher von OBJECT CARPET



“Diese vollständig recycelbare Kollektion entlastet die Natur, indem sie unzählige Lebenszyklen ermöglicht. Darüber hinaus wollten wir die Materialität, Haptik und natürliche Ästhetik des Teppichs mit seinen differenzierten Farbtönen hervorheben. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die einen mediterranen Heritage-Look vermittelt, sehr robust und witterungsbeständig ist und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich flexibel eingesetzt werden kann”, erklärt Designer Antonio Rodriguez.

Matteo Thun unterstreicht: “Als Architekten haben wir darauf gewartet, eine abfallfreie und vollständig recycelbare Teppichkollektion zu entwickeln, die auch im Außenbereich verwendet werden kann – das Ergebnis ist ein wunderschön strukturiertes und bewusstes Material, dem man seine regenerierte Herkunft nicht anmerkt. Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis!“

Über den Herstellungs- und Recyclingprozess:

Die Verarbeitung von Abfällen zu der recycelbaren MEDITERRANEO-Kollektion erfolgt in mehreren Schritten, bei denen die gesammelten, sortierten und gereinigten Abfälle zu Polyester-Chips verarbeitet werden. Anschließend werden sie in Filamentfasern umgewandelt, aus denen der Teppich hergestellt wird. Im Vergleich zur Herstellung von Teppichböden aus neuem Polyester werden durch diesen nachhaltigen Herstellungsprozess CO2-Emissionen in erheblichem Maße vermieden. Und nach seiner Verwendung kann MEDITERRANEO unzählige Male wiederverwertet werden.

Größen und Lieferzeiten

RUGX in den Standardgrößen: ø2m, 2x2m, 2x3m, 2x4m sind in der Regel innerhalb von 2 Wochen lieferbar. OBJECT CARPET bietet auch individuelle Sonderanfertigungen an (4-6 Wochen).

Quelle: OBJECT CARPET/Fotos: Stefano Pavesi