interzum @home2021: Die besten Produkte der internationalen Zulieferindustrie für Möbel und Interior Design

Zum elften Mal haben sich die Koelnmesse und Red Dot mit dem interzum award: intelligent material & design 2021 dieses Jahr auf die Suche nach technischen Neuerungen, fortschrittlichen Materialien und spannenden Produktinnovationen der Möbelzulieferindustrie begeben. Die Fachjury, bestehend aus sechs Experten aus den Bereichen Design, Materialkunde und Architektur, vergab insgesamt 20 Auszeichnungen: vier Einreichungen wurden für herausragende Designleistungen, die in Form und Funktion neue Maßstäbe in ihrer Branche setzen, mit einem „Best of the Best“ gewürdigt, sechzehn weitere Produkte und Materialien erhielten eine Auszeichnung für hohe Produktqualität, die für besondere Designleistungen in Form und Funktion vergeben wird. Insgesamt beteiligten sich interzum-Aussteller und Designer aus elf Nationen an dem Wettbewerb.

Digitale Preisverleihung am 4. Mai 2021 und Präsenz auf interzum @home

Die Sieger werden am 4. Mai 2021 morgens, direkt nach der offiziellen Eröffnungsbegrüßung durch den COO der Koelnmesse Oliver Frese, im Rahmen einer digitalen Preisverleihung auf interzum @home 2021 geehrt, der digitalen Plattform der Kölner Weltleitmesse für die Möbelfertigung und den Innenausbau. Zusätzlich werden die Gewinnerprodukte auch in einem eigenen Showfloor auf der interzum @home ab dem 4. Mai präsentiert. Im Anschluss werden alle ausgezeichneten Materialien und Produkte dauerhaft auf Website der interzum unter https://www.interzum.de/events-home/interzum-award/preistraeger/ präsentiert.

Produkte entsprechen dem Zeitgeist

Erstmals gehörte in diesem Wettbewerbsjahr ausdrücklich auch die Nachhaltigkeit zu den Beurteilungskriterien, nach denen eine Auszeichnung vergeben wurde. „Natürlich spielt die Qualität der Verantwortung, bei der Aspekte wie eine ressourcenschonende Produktion, Wiederverwertbarkeit oder Langlebigkeit mit einfließen, immer eine Rolle bei der Bewertung von Design“, so Professor Dr. Peter Zec, Organisator des interzum awards und CEO von Red Dot. „Mit der Aufnahme in den offiziellen Kriterienkatalog wollten wir aber ein deutliches Zeichen setzen, dass wir uns für die Zukunft der Branche mehr Produkte und Materialien wünschen, die diesen Gesichtspunkt berücksichtigen.“

Best of the Best: Wegweisende Materialien und Produktlösungen

Und tatsächlich spiegeln viele Siegerprodukte dies wider. Unter den Best-of-the-Best-Preisträgern findet sich mit der Häfele Linearlinse etwa ein Lichtsystem, das das Licht eines LED-Bands auf intelligente Weise bündelt, wodurch es eine Verdoppelung der Beleuchtungsstärke bei gleichbleibenden Abmessungen erreicht und so zusätzliche, energieintensivere Lichtquellen überflüssig machen kann. Orbis von The Vita Group ist dagegen ein nachhaltiger Polyurethanschaum, der zum Teil aus Rohstoffen hergestellt wird, die aus recycelten Schaumstoffmatratzen stammen. Arpa Industriale reduziert mithilfe von „Bloom Technology FENIX NTM and Arpa HPL“ die Menge des im Harz enthaltenen Phenols und ersetzt sie durch Lignin, ein holzeigenes, natürliches Polymer. Und der Möbelverbinder Clamex P-14 Flexus von Lamello ist nicht nur materialsparend und bietet höchste Flexibilität bei der Montagereihenfolge, sondern vergrößert durch seine innovative Konstruktion auch die Gestaltungsmöglichkeiten von Designern.

„Die Branche ist auf dem richtigen Weg.“

„Mit dem interzum award wollen wir Impulse setzen und Innovationen ins Rampenlicht rücken“, so Maik Fischer, Director der interzum. „Die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs zeigen auf eindrucksvolle Weise, dass die Möbel- und Zulieferindustrie nach neuen und weitergehenden ressourcenschonenden Lösungen sucht. Auch der Kreislaufgedanke wird immer öfter sichtbar. Das zeigt, dass unsere Branche für die Zukunft richtig aufgestellt ist. Wir sind schon jetzt gespannt, was wir in zwei Jahren sehen werden.“



Die Preisträger des interzum awards

Die Jury des interzum award: intelligent material & design 2021

Martin Auerbach, Hauptgeschäftsführer des Verbands der deutschen Heimtextilien-Industrie e. V. und im Rahmen einer Kooperation mit dem Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V. und dem Verband Matratzen-Industrie deren Geschäftsführer, Wuppertal

– Martin Beeh, Gründer und Inhaber von beeh_innovation, Initiator „materials cologne – Die Konferenz für Design und Innovation“ und Hochschuldozent für Design Management, Köln

– Annette Lang, Designerin, Annette Lang Product Design, Wiesbaden

– Vito Ora�em, Geschäftsführer Red Dot, Essen

– Dick Spierenburg, Designer, spierenburg studio, Tienhoven

– Prof. Martin Stosch, Dozent für ind. Möbelbau, Fachbereich Produktions- und Holztechnik, Technische Hochschule OWL, Lemgo

Termine interzum award: intelligent material & design 2021

Online-Preisverleihung: 4. Mai 2021

Online-Ausstellung aller ausgezeichneten Produkte: ab 4. Mai 2021

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter www.interzum.de/events-home/interzum-award/

Quelle: Köln Messe