interzum radar #19

Als Organisatoren dieser Trendmesse ist uns wichtig, dass wir an den vier Tagen im Mai Impulse setzen und gemeinsam mit unseren Ausstellern Inspiration für das Interieur der Zukunft bieten. Es geht also darum, konkrete Lösungsvorschläge für die gegenwärtigen Herausforderungen vorzustellen – so wie wir es auch im interzum radar versuchen. In dieser Ausgabe finden Sie etwa hochinteressante Artikel dazu, wie Unternehmen mittels Blockchain ihre Lieferketten transparenter und nachhaltiger gestalten können. Oder dazu, wie Enzyme dazu beitragen können, das Plastikproblem zu lösen.

Nachhaltigkeit – das wird auch eines der zentralen Themen auf der interzum selbst sein. Zum Beispiel auf unseren Trend-Foren, wo innovative Lösungen für die einzelnen Segmente der Messe gezeigt werden. Bei „Textile & Machinery” setzen wir uns in diesem Jahr mit einem drängenden Problem auseinander: Der BVSE hat ermittelt, dass allein in Europa jährlich etwa 30 Millionen Matratzen entsorgt werden müssen. Heute noch werden sie verbrannt oder deponiert. Das geht anders, wie wir unter dem Titel „Mattress Recycling – From Linear to Circular“ zeigen. Auch bei „Function & Components“ und „Materials & Nature“ wird es um Recycling und Kreislaufwirtschaft gehen. Meine Kollegin Susanne Ruland, die als Eventmanagerin die Foren betreut, bringt das schön auf den Punkt: „Wir zeigen das, was jetzt schon geht. Wir wollen Kreativität und das Weiterdenken anregen, einen Blick in die nahe Zukunft werfen – und natürlich darüber ins Gespräch kommen, wo wir noch besser werden können.“

Denn eins ist klar: Auch die Möbelbranche wird ihren Kurs ändern müssen, wenn sie als Teil der Menschheit eine lebenswerte Zukunft möglich machen will. Und mit den Themen, die wir auf der interzum setzen, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten – und zwar als gemeinsame Anstrengung der Branche.

Herzlichst Ihr

Maik Fischer, Director der interzum

