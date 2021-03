JaloSafe – Der Einbruchsschutz für Jalousien/ Raffstore-Anlagen

Simon Göppert und Ingo Merzweiler

“Eine Revolution, wenn es beim Thema Beschattung um Sicherheit geht. Ein vergleichbares Produkt findet man auf dem Markt nicht” So der Erfinder der JaloSafe, Ingo Merzweiler.

Es ist erwiesen, dass im Einbruchsfall oder beim Einbruchsversuch oft starke Beschädigungen am Fenster oder der Tür zurückbleiben. Dies hat zur Folge, dass das komplette Element ausgetauscht werden muss. Bei vermeintlich kleineren Beschädigungen wie z.B. Hebelspuren, ist es üblich, dass von der Versicherung der Schaden (meist nur mangelhaft möglich) instandgesetzt wird.

Um dem spürbar steigenden Interesse an Raffstoren nachzukommen, musste an der Sicherheit gearbeitet werden. Es gibt hierbei bisher auf dem Markt keine bezahlbaren und sicheren Produkte.

Um ein Produkt anbieten zu können, wurde seit 2019 an der Ausarbeitung einer Sicherheitsausstattung getüftelt. Bedingungen wie beispielsweise:

– Manipulationssicher

– Nicht sichtbar

– Passend für schienengeführte Standard-Anlagen

– Langlebigkeit

– Jahreszeiten- und Witterungsunabhängig

waren im Fokus und Bestandteil der Entwicklung.

Es entstand die Sicherheitstechnik JaloSafe. Ist nun eine Anlage mit JaloSafe ausgestattet, so bringt es im Einbruchsfall mehrere Vorteile. Der hohe Kraft- und Zeitaufwand verbunden mit viel Lärm, bringt den Gelegenheitseinbrecher zu einem raschen Abbruch. Dies belegen Statistiken der Polizei. Das dahinterliegende Fenster wird mit der JaloSafe Ausstattung vor Schäden geschützt. Sollte die Raffstore-Anlage Beschädigungen aufweisen, ist der Austausch mit geringem Aufwand möglich.

JaloSafe erfolgreich auf der R+T digital, 2021, Messe Stuttgart

Vom 22. bis 25. Februar 2021 nahm die Merzweiler Göppert Solution GbR mit der Innovation „JaloSafe“ als ein Aussteller unter 300 an der ersten R+T digital 2021 teil. Am JaloSafe-Messestand, der unter dem Thema „Einbruchschutz bei Raffstore“ stand, informierten sich die Fachbesucher über die neuste Innovation im Bereich des Einbruchschutzes und Windsicherung bei Raffstoren.

Die Premiere der in diesem Jahr erstmals stattfindenden Messe rund um Rollladen und Tore ist gelungen. Sehr zufrieden zeigen sich die beiden Gesellschafter Ingo Merzweiler und Simon Göppert von JaloSafe. In den vier Tagen der digitalen Messe waren sehr viele Interessenten aus den verschiedensten Ländern und Branchen vertreten. Das Ziel dem Fachpublikum diese neueste Innovation erstmals zu präsentieren ist geglückt. Zahlreiche positive Rückmeldungen wurden in den vielen Kontakten verzeichnet.

Die Vision, die Raffstore-Welt mit JaloSafe zu revolutionieren hat mit der Messe einen sehr guten Auftakt erlebt und lässt daraufhin eine erfolgreiche Zeit vermuten. Im Nachgang gilt es die Kontakte zu vertiefen um konkrete Ziele zu definieren. Um Interessierten auch weiterhin die Möglichkeit zum Austausch und zum Konsumieren des Messestandes zu bieten, bleibt die Plattform der Messe Stuttgart noch bis zur nächsten R+T 2022 aktiv.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jalosafe.de

Quelle:JaloSafe